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Росіяни в Маріуполі складають списки покинутої нерухомості для "націоналізації", - Центр національного спротиву

маріуполь

У Маріуполі російські окупанти складають списки залишеного нерухомого майна, щоб у подальшому "націоналізувати" його.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.

Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" і додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність", - йдетьчя в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що всі рішення окупаційної влади щодо "націоналізації" нерухомості не матимуть юридичної сили.

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Автор: 

майно (335) Маріуполь (3254)


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"Шарікови"!
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29.11.2022 07:09 Відповісти
Це у них в крові в 1917 р. називалося-експропріація ,потім в 1932-33 р.р.-розкуркулення ,це у них спадковий ген ,який розвинувся за часів Чингісхана.
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29.11.2022 07:17 Відповісти
Помню в 90-х продавали сертификаты на участки на Луне. И даже кто-то покупал.
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29.11.2022 07:23 Відповісти
до речі.. багато хто купив..навіть якісь Західні знаменитості..це колись виглядало ,як божевілля..хоча їх внуки ,чи діти ,можуть цим і скористатисть.адже там багато корисних копалин. і з розвитком космічного освоєння /наприклад Маск/ вже бачиться ,як цілком досяжна переспектива.
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29.11.2022 07:32 Відповісти
так кому достанется покинутая русскими швайнами нацико-фашиковыми расея ?
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29.11.2022 07:24 Відповісти
Те що не розгатили знарядами там понасирають орки
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29.11.2022 07:24 Відповісти
Ми теж "складаємо списки". Але військових злочинців, які решту свого жалюгідного життя проведуть в ********** безвиїздно і будуть переховуватися від правосуддя довічно.
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29.11.2022 07:38 Відповісти
Місто-привид, яке асвабадітєлі знищили.
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29.11.2022 08:50 Відповісти
 
 