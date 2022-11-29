Росіяни в Маріуполі складають списки покинутої нерухомості для "націоналізації", - Центр національного спротиву
У Маріуполі російські окупанти складають списки залишеного нерухомого майна, щоб у подальшому "націоналізувати" його.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.
Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" і додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність", - йдетьчя в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що всі рішення окупаційної влади щодо "націоналізації" нерухомості не матимуть юридичної сили.
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Яр Холодний
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