Минулої доби окупанти не били по Миколаївщині, - Кім

Минулої доби окупанти не завдавали ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!", - зазначив він.

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