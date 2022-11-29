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Новини Війна
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Минулої доби окупанти не били по Миколаївщині, - Кім

кім

Минулої доби окупанти не завдавали ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!", - зазначив він.

Також читайте: Рашисти завдали ударів по акваторії Очаківської громади, обстріляна берегова лінія Куцурубської громади, - Кім

Автор: 

армія рф (18043) Миколаївська область (2304) обстріл (29540)


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Вирішив нагади кацапам.
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29.11.2022 08:44 Відповісти
Там нічого нагадувати. Наші жорстко накрили позиції і БК в Каланчаку, Скадовському р-ні. Нічим їм жбурлятись. А місця там підступні, просто так не проїдеш. Там такі піски, що болота в мокшандії.
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29.11.2022 08:56 Відповісти
А чого ж тривога була в деяких районах?
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29.11.2022 10:05 Відповісти
 
 