Минулої доби окупанти не били по Миколаївщині, - Кім
Минулої доби окупанти не завдавали ударів по території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!", - зазначив він.
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віктор л
показати весь коментар29.11.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Огусто
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Beloded Viktor
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