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Новини Війна
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Рашисти продовжують бити по Куп’янщині, є влучання у приватні домоволодіння, - ОВА

харківщина

Окупанти продовжують наносити удари по Куп’янщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих.

"У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди. В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній. Вкотре просимо жителів не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Це вкрай небезпечно", - йдеться у повідомленні.

За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. З початку вересня фахівці знищили більше 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває.

"На Куп’янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових, але ЗСУ тримають оборону та дають відсіч ворогу. Віримо в Збройні Сили України!", - додає Синєгубов.

Також читайте: Мешканцям Куп’янського району на Харківщині пропонують евакуацію через небезпеку з боку Росії

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обстріл (29540) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)


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це тому, що Зеленський наживається на війні, не хоче просто перестати стріляти і зійтися десь посередині.

А жителі Куп'янщини проголосували за це 2019-го - обманув
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29.11.2022 09:19 Відповісти
 
 