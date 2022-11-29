УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5545 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 911 15

"Нафтогаз" запросив у США додаткові обсяги газу для проходження зими

газ

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов звернувся по допомогу до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо додаткових обсягів газу для проходження опалювального сезону.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Чернишова, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі - провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID — US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!", — заявив Чернишов.

За його словами, обговорювалося питання оперативної допомоги у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких зараз працює Агентство.

"Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу", - уточнив Чернишов.

Читайте також: В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, відновлено 53,3% пошкоджених об’єктів - "Нафтогаз України"

Автор: 

газ (10523) зима (150) Нафтогаз (4438) США (23613) Олексій Чернишов (313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
А що таке?
******* ж, що сховища заповнені під зав'язку.
показати весь коментар
29.11.2022 09:38 Відповісти
+7
Коли невігласи керують державою,це призводить до повної сраки.
показати весь коментар
29.11.2022 09:42 Відповісти
+7
****, зараз знайду, де Шмигло торохтіло - шо 14,7 лярдів фатить...ну *****
показати весь коментар
29.11.2022 09:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що таке?
******* ж, що сховища заповнені під зав'язку.
показати весь коментар
29.11.2022 09:38 Відповісти
Саме "*******", у прямому сенсі цього слова.
показати весь коментар
29.11.2022 09:57 Відповісти
балоболка! "під зав'язку" тільки в твоїй хворобливої уяві!
показати весь коментар
29.11.2022 10:19 Відповісти
и цитата есть?
показати весь коментар
29.11.2022 11:15 Відповісти
Прозапас
показати весь коментар
29.11.2022 09:40 Відповісти
Коли невігласи керують державою,це призводить до повної сраки.
показати весь коментар
29.11.2022 09:42 Відповісти
З газопровода натирити, чи кацапію не обіжати?
показати весь коментар
29.11.2022 09:44 Відповісти
Все правильно, США должны подтирать сраку "эффективным управленцам". А бывший руководитель, который довел Нафтогах до ручки, наверное уже за границей прохлаждается и тратит залуженную премию.
показати весь коментар
29.11.2022 09:50 Відповісти
*Нафтогаз
показати весь коментар
29.11.2022 09:54 Відповісти
****, зараз знайду, де Шмигло торохтіло - шо 14,7 лярдів фатить...ну *****
показати весь коментар
29.11.2022 09:58 Відповісти
Зима підкралася непомітно, ніхто не чєкав її.
показати весь коментар
29.11.2022 11:11 Відповісти
Як завжди.
Третій рік з вугіллям теж саме.
З літа свистять, що вистачить а серед зими ДТЕК починає його купляти в авральному режимі, бо у нас КВН при владі.

Треба вже звикнути, що, якщо кажуть, що все добре і травневі шашлички, то стопудово буде *****.
показати весь коментар
30.11.2022 08:32 Відповісти
я видел вариант что хватит при умеренной зиме, но учитывая военные и всякие риски неплохо бы ещё
показати весь коментар
29.11.2022 11:16 Відповісти
"Зеленский готов принимать со всех сторон, в любых количествах." - за мотивами цитат Зеленського про Україну.

А як бадьоро починав, заглядаючи в дупла ху@лу.

показати весь коментар
29.11.2022 10:13 Відповісти
де цю непотріб харківську відкопали? цей чернишов то ще той кадр .харьківські кадри дуууже дорого обходяться україні ........кернеси добкіни авакови венедіктови вбиці -ярославські фельдмани тепер це чудо
показати весь коментар
29.11.2022 10:48 Відповісти
 
 