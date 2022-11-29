"Нафтогаз" запросив у США додаткові обсяги газу для проходження зими

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов звернувся по допомогу до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо додаткових обсягів газу для проходження опалювального сезону.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Чернишова, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі - провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID — US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!", — заявив Чернишов.

За його словами, обговорювалося питання оперативної допомоги у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких зараз працює Агентство.

"Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу", - уточнив Чернишов.

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