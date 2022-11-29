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Новини Війна
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Росіяни 21 раз обстріляли Херсонщину, жертв та постраждалих не зафіксовано, - ОВА

херсонщина

Російські загарбники 21 раз обстріляли Херсонщину, зокрема били по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонський район – під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, є влучання приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Дар'ївку, Микільське, Садове, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Інженерне та територію поблизу "УКРНІОЗ".

Бериславський район – російські окупанти обстріляли Берислав, Новокаїри, Новоберислав та Шляхове", - розповів голова обладміністрації.

За словами Янушевича, минулої доби жертв та постраждалих серед цивільного населення Херсонщини не зафіксовано.

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Автор: 

обстріл (29540) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5947)


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