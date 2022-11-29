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Запобіжні заходи Павелку і Запісоцькому необгрунтовані і будуть оскаржені, – юрист

павелко

Учора суд частково задовольнив клопотання прокурора Івана Ковальова про застосування до генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького міри запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави.

Сьогодні аналогічне рішення у справі так званого "заводу УАФ" суд прийняв і стосовно президента футбольної Асоціації Андрія Павелка. Сума застави визначена на рівні 9 млн грн. Адвокат УАФ Денис Бугай заявив, що рішення судді першої інстанції будуть оскаржені.

"Застосовані судом запобіжні заходи необґрунтовані і будуть оскаржені. Суддя прийняла ці рішення через тиск, який на неї чинили. Хто це робив уже багатьом відомо", – сказав він.

Бугай додав, що саме ж кримінальне провадження стосовно будівництва заводу УАФ містить сфальсифіковані "докази", і ці обставини вже розслідує Державне бюро розслідувань.

"Справа загалом порожня. В ній немає фінансової експертизи, немає реальних потерпілих, немає збитків завданих УАФ. Є просто чиєсь замовлення і спроба зведення рахунків", – додав юрист.

Автор: 

суд (11761) Андрій Павелко (53)


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Через недільку буде у Відні в батальйоні Монако суди ж ви знаєте які у нас а Агрохамія буде їздити туди отримувати вказівки так як їздив до злочинця ********** вирішувати питання по нікатері порту.Це полний піс ц.
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29.11.2022 17:00 Відповісти
А що це таке за Рус?І це нічого,що батальйон Монако у Франції і нікуди не передислоковувався.І Арахамія у Фірташа рішає питання Павелко?Невже Фірташ післі благословляння на мера Києва і президента України, так опустився,що тепер знає що таке Павелко і УАФ ?
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29.11.2022 17:29 Відповісти
яка в тебе ставка на фермі поодляка, скотбот?
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29.11.2022 18:18 Відповісти
Значно менша від твоєї.Не видають ще гігієнічні засоби,як тобі.Ти ж витирає рота після всіх своїх випорожнеь на знайомих і не знайомих,а ще ж язика, після обов*язкового лизання всіх тих срак своїм уподобанням.А ти чого запитував-порівнюєш прейскуранти,хочеться на багаті села?
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30.11.2022 11:28 Відповісти
пшол *****, скотоферма
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30.11.2022 13:41 Відповісти
Как вы мне все воняете... Черви, копошащиеся в навозе.
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29.11.2022 17:08 Відповісти
Как вы мне все воняете... Черви, копошащиеся в навозе.
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29.11.2022 17:09 Відповісти
Бугай хоче сказати, що це все Г.Суркіс (особистий ворог Павелка) організував?
А він не хоче сказати, не хоче визнати, що нині Павелко і К* користується покровительством *ОПи і особисто Zе?
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29.11.2022 18:20 Відповісти
 
 