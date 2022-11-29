Запобіжні заходи Павелку і Запісоцькому необгрунтовані і будуть оскаржені, – юрист

Учора суд частково задовольнив клопотання прокурора Івана Ковальова про застосування до генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького міри запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави.

Сьогодні аналогічне рішення у справі так званого "заводу УАФ" суд прийняв і стосовно президента футбольної Асоціації Андрія Павелка. Сума застави визначена на рівні 9 млн грн. Адвокат УАФ Денис Бугай заявив, що рішення судді першої інстанції будуть оскаржені.

"Застосовані судом запобіжні заходи необґрунтовані і будуть оскаржені. Суддя прийняла ці рішення через тиск, який на неї чинили. Хто це робив уже багатьом відомо", – сказав він.

Бугай додав, що саме ж кримінальне провадження стосовно будівництва заводу УАФ містить сфальсифіковані "докази", і ці обставини вже розслідує Державне бюро розслідувань.

"Справа загалом порожня. В ній немає фінансової експертизи, немає реальних потерпілих, немає збитків завданих УАФ. Є просто чиєсь замовлення і спроба зведення рахунків", – додав юрист.