Уже понад 40% побутових користувачів Херсону отримали електроенергію, - ОВА
Станом на сьогодні, 29 листопада, у Херсоні близько 41% побутових споживачів уже підключено до національної електромережі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.
"Сьогодні електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.
За його словами, із електропостачанням тепер і міська лікарня імені Лучанського. Також енергетики подали напругу на залізницю.
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а то "херсон підключений на 71 відсоток" - кацапи - бумц, кинули свою срану бімбу! наступне повідомлення від дтек "херсон підключений на 17 відсотків" - нафіга? робіть свою спрау мовчки
з іншого боку, нарід сприйме за належне, що є електрика і ні яким електрикам не буде вдячний
Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання. Два комплекти техніки для випікання хліба найближчим часом будуть доставлені і змонтовані в обласному центрі, а потужний генератор забезпечить техніку струмом.
«Що зараз потрібно Херсону? Потрібна електроенергія, потрібне тепло, потрібні продукти харчування. І в першу чергу свіжий хліб. Його не вистачає по всій країні у зв'язку з тим, що більшість пекарень потребують електричної енергії. Але в Херсоні особливо. Тому наша команда https://www.facebook.com/sprava.gromad?__cft__[0]=AZXiWpPHX2w8u86FrGvN3SADuWB8BUARzHiJ16utXcLHejRzk9RxMDl4PTvdCl9VSPmYpGKolhTJgM0d9IuSigOR929g2lcipawfZ-iSRGxfRjW3ExfyTa6wZfWhyCElKOCyt-0Kwt8bLu9FKf4h8u18xAtXujcRLjQuCcyyadFRyhvEEfIQfcm_YVQs5yDolu4&__tn__=-]K-R ГО Справа Громад , https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation?__cft__[0]=AZXiWpPHX2w8u86FrGvN3SADuWB8BUARzHiJ16utXcLHejRzk9RxMDl4PTvdCl9VSPmYpGKolhTJgM0d9IuSigOR929g2lcipawfZ-iSRGxfRjW3ExfyTa6wZfWhyCElKOCyt-0Kwt8bLu9FKf4h8u18xAtXujcRLjQuCcyyadFRyhvEEfIQfcm_YVQs5yDolu4&__tn__=-]K-R Фонд Порошенка , https://www.facebook.com/bratypozbroi?__cft__[0]=AZXiWpPHX2w8u86FrGvN3SADuWB8BUARzHiJ16utXcLHejRzk9RxMDl4PTvdCl9VSPmYpGKolhTJgM0d9IuSigOR929g2lcipawfZ-iSRGxfRjW3ExfyTa6wZfWhyCElKOCyt-0Kwt8bLu9FKf4h8u18xAtXujcRLjQuCcyyadFRyhvEEfIQfcm_YVQs5yDolu4&__tn__=-]K-R ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" вирішила купити обладення, генератор та запустити в Херсоні мініпекарню», - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0xuwdRVBugAkABgpUBsJR91Au2cftJeUQ4tuXw8BPbwrH2vuYLPpRSALhT7AFcPW2l?__cft__[0]=AZXiWpPHX2w8u86FrGvN3SADuWB8BUARzHiJ16utXcLHejRzk9RxMDl4PTvdCl9VSPmYpGKolhTJgM0d9IuSigOR929g2lcipawfZ-iSRGxfRjW3ExfyTa6wZfWhyCElKOCyt-0Kwt8bLu9FKf4h8u18xAtXujcRLjQuCcyyadFRyhvEEfIQfcm_YVQs5yDolu4&__tn__=%2CO%2CP-R пояснює п'ятий Президент.
«Ми готуємося до поїздки у Херсон - не з порожніми руками. Ви зараз бачите хлібопекарське обладнання. Це два тістоміси, дві пічки, а також - потужний генератор для пекарні, яка буде забезпечувати Херсон свіжим хлібом, поки не буде налагоджена робота державних, муніципальних інституцій», - зазначає п'ятий Президент.
«Прямо зараз ця техніка їде для монтажу. В Херсоні вже знайдене приміщення, воно оглянуте, підведена вода, готові позиції для встановлення генератора, знайдені фахівці, які будуть займатися випічкою хліба. Є волонтери - наша херсонська «Справа Громад», яка пережила цю окупацію. І я сподіваюся, що через декілька днів ми зможемо дати херсонцям першу продукцію», - пояснює п'ятий Президент.
Петро Порошенко також повідомив, що у Херсоні активісти «Справи Громад» розгорнули намети з пунктами обігріву: «вже в Херсоні знаходяться наші намети, пункти обігріву, міні-генератори, які будуть забезпечувати Старлінки для того, щоб спробувати дати зв'язок. Люди мають відчути, що пекло окупації для них закінчилося. Вони знову вдома, а дома завжди тепло і пахне свіжим хлібом», - говорить Петро Порошенко.