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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби піротехніки знешкодили 807 вибухонебезпечних предметів

міни,розмінування

29 листопада піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 807 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 75 гектарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 293 тис. 881 вибухонебезпечний предмет та 2 тис. 845 кг вибухової речовини, зокрема 2 тис. 154 авіаційні бомби. Обстежено територію площею близько 75 тис. 745 гектарів", - йдеться в повідомленні.

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піротехніка (38) ДСНС (5192) розмінування (1007)


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