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У Харківській області розглядають можливості скоротити комендантську годину, - Синєгубов

олег,синєгубов

У Харківській області розглядають можливість зміни тривалості комендантської години. Пропонується, щоб комендантська година тривала з 23.00 вечора до 5.00 ранку.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато людей повертаються. У зв’язку з цим ми навіть розглядаємо питання щодо зміни дії комендантської години", - розповів він.

За словами очільника регіону, є низка пропозицій від представників бізнесу, від громадян щодо зміни часу комендантської години - із 23.00 до 05.00.

"Аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. Ці пропозиції наразі розглядаємо разом із військовими та профільними службами", - додав Синєгубов.

Зараз комендантська година у Харківській області  діє з 22:00 до 6:00.

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Автор: 

комендантська година (267) Харків (5742) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)


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Хто-то з Києва дав напевно команду: Позітівчіка, позітівчіка поддать!?
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30.11.2022 14:33 Відповісти
Що б що?
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30.11.2022 15:21 Відповісти
Та нах потрібна та комендантська година взагалі? У нас війна якась, чи що? (Сарказм, якщо що).
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30.11.2022 15:22 Відповісти
Харків готували до здачі кацапам у лютому 2022. Було це свідомо, чи несвіломо, але готували.
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30.11.2022 17:13 Відповісти
 
 