У Харківській області розглядають можливості скоротити комендантську годину, - Синєгубов

У Харківській області розглядають можливість зміни тривалості комендантської години. Пропонується, щоб комендантська година тривала з 23.00 вечора до 5.00 ранку.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато людей повертаються. У зв’язку з цим ми навіть розглядаємо питання щодо зміни дії комендантської години", - розповів він.

За словами очільника регіону, є низка пропозицій від представників бізнесу, від громадян щодо зміни часу комендантської години - із 23.00 до 05.00.

"Аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. Ці пропозиції наразі розглядаємо разом із військовими та профільними службами", - додав Синєгубов.

Зараз комендантська година у Харківській області діє з 22:00 до 6:00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комендантську годину на Миколаївщині скоротять та знімуть обмеження на продаж алкоголю, - ОВА