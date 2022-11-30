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Євросоюз передасть Україні ще 40 генераторів
Євросоюз надасть Україні через механізм цивільного захисту ще 40 генераторів, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.
Про це у Twitter повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія намагається зламати дух українців, б’ючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту", - написав Боррель.
Топ коментарі
+9 wittmann1980
показати весь коментар30.11.2022 14:41 Відповісти Посилання
+2 CryptoShorts
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+1 Garry Grant
показати весь коментар30.11.2022 14:50 Відповісти Посилання
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