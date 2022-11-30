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Новини Допомога Україні
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Євросоюз передасть Україні ще 40 генераторів

боррель

Євросоюз надасть Україні через механізм цивільного захисту ще 40 генераторів, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.

Про це у Twitter повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ

"Росія намагається зламати дух українців, б’ючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту", - написав Боррель. 

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Автор: 

Євросоюз (13785) Боррель Жозеп (1074) генератор (198)


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Топ коментарі
+9
Вот 40 систем ПВО будут гораздо эффективнее.
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30.11.2022 14:41 Відповісти
+2
цілий євросоюз цілих 40 генераторів
а точно нас підтримують 52 найпотужніші економічно країни??
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30.11.2022 15:14 Відповісти
+1
Неначасі.
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30.11.2022 14:50 Відповісти
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Вот 40 систем ПВО будут гораздо эффективнее.
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30.11.2022 14:41 Відповісти
Неначасі.
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30.11.2022 14:50 Відповісти
віддайте їх ОПі, вони там з ****** не годні по скайпу відчитатись , а тому найвразливіші верстви населення від блекдауну в жопі Зе!
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30.11.2022 15:08 Відповісти
цілий євросоюз цілих 40 генераторів
а точно нас підтримують 52 найпотужніші економічно країни??
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30.11.2022 15:14 Відповісти
"ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту" Джерело:
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30.11.2022 15:26 Відповісти
Впевнений що мова про промислові варіанти, а не побутові на 3кВт.
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30.11.2022 21:46 Відповісти
Все. Проблема блекауту вирішена.
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30.11.2022 15:32 Відповісти
Я б ще зрозумів, якщо б ЄС виділив 4 тис. генераторів. А це менше 2 генератори з країни. При їхніх то ресурсах!
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30.11.2022 16:00 Відповісти
знайома пісня: чого ми ще не в НАТО? Бо наріт дурнуватий- це ж байка?
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30.11.2022 20:29 Відповісти
 
 