Кабмін об’єднав Мінінфраструктури та Мінрегіон, - Шмигаль
Кабінет Міністрів ухвалює рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На початку хочу привітати нашого колегу Олександра Кубракова з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Відповідно сьогодні ухвалюємо рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій",- сказав Шмигаль.
За його словами, йдеться про посилення управлінських можливостей, яке збільшить ефективність процесу планування та реалізації програм відновлення.
"Одночасно це велика відповідальність нового віцепрем’єр-міністра перед Україною та українцями",- підкреслив Прем'єр-міністр.
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От ще б пару гогашвіллів десь в РНБОУ прилаштувати👍👏👍👏, але ж Західні 🤯дипломати, партнери …..під час кривавої війни🤔….
Хіба, що не спробують😌🤷♂️😌….