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Кабмін об’єднав Мінінфраструктури та Мінрегіон, - Шмигаль

кабмін

Кабінет Міністрів ухвалює рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На початку хочу привітати нашого колегу Олександра Кубракова з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Відповідно сьогодні ухвалюємо рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій",- сказав Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Кубракова віцепрем’єром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. ФОТОрепортаж

За його словами, йдеться про посилення управлінських можливостей, яке збільшить ефективність процесу планування та реалізації програм відновлення.

"Одночасно це велика відповідальність нового віцепрем’єр-міністра перед Україною та українцями",- підкреслив Прем'єр-міністр.

Автор: 

Кабмін (14065) Мінінфраструктури (2060) Мінрегіонрозвитку (751) Кубраков Олександр (447) Шмигаль Денис (4547)


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02.12.2022 18:15 Відповісти
"Міндерибан"!
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02.12.2022 18:18 Відповісти
Одразу об"єднайте ВР ,КМУ,та ОП що там довго чекати,легше буде деребанити донорські вливання союзників,та і потреба в Трускавці та в наданні конвертів депутатам відпаде,меньше люда більше (бабла)чуда !
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02.12.2022 18:44 Відповісти
Як ліжка не міняй все одно ******* будинок
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02.12.2022 18:52 Відповісти
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02.12.2022 19:12 Відповісти
Спонукає Украінців влада до Суда праведного⚔️⚖️⚔️ над нею, за свої ляпи 🐷🐖з «кадровими пристосуванцями»….
От ще б пару гогашвіллів десь в РНБОУ прилаштувати👍👏👍👏, але ж Західні 🤯дипломати, партнери …..під час кривавої війни🤔….
Хіба, що не спробують😌🤷‍♂️😌….
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02.12.2022 21:44 Відповісти
 
 