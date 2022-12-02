Кабмін об’єднав Мінінфраструктури та Мінрегіон, - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалює рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На початку хочу привітати нашого колегу Олександра Кубракова з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Відповідно сьогодні ухвалюємо рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій",- сказав Шмигаль.

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За його словами, йдеться про посилення управлінських можливостей, яке збільшить ефективність процесу планування та реалізації програм відновлення.

"Одночасно це велика відповідальність нового віцепрем’єр-міністра перед Україною та українцями",- підкреслив Прем'єр-міністр.