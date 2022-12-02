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Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk

hawk

Уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, чиї слова передає міністерство, пише Цензор.НЕТ.

"Приймав у Одесі Міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься.

В Іспанії тренуватимуть більше наших бійців.

Іспанія вже надала наші перші Hawk", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна сподівається отримати від Іспанії передусім ЗРК Hawk, - Резніков

ЗРК Hawk розроблений в США, він має середню дальність враження і слугує для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – ще й для перехоплення ракет.

За інформацією повітряного командування "Центр", західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі "Яструбом" у 85%.

Автор: 

Іспанія (899) зброя (7435) ППО (3146) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+36
Gracia! Мучос Граціа.
От доречі мало в інформаційному просторі Іспанії, але вони дуже суттєво нас підтримують.
І взагалі затія москалів з бомбами у конвертах саме в Іспанії, це типо москальське, тупе рішення. Іспанія - то майже вся південна Америка як колишні колонії.) ну москалям не звикати собі в ногу стріляти
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02.12.2022 18:19
+30
Що підтримують - то правда . . ЧС в Катарі .
.
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02.12.2022 18:26
+25
-Ми дуже вдячнi Iспанii за те, що Iспанiя передала цi ракети, завдяки цим ракетам ми переможемо. СЛАВА УКРАiНi !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!! З.С.У. ВПЕРЕД до Перемоги !!! - це пряма мова маленькоi украiночки.
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02.12.2022 18:23
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Gracia! Мучос Граціа.
От доречі мало в інформаційному просторі Іспанії, але вони дуже суттєво нас підтримують.
І взагалі затія москалів з бомбами у конвертах саме в Іспанії, це типо москальське, тупе рішення. Іспанія - то майже вся південна Америка як колишні колонії.) ну москалям не звикати собі в ногу стріляти
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02.12.2022 18:19 Відповісти
Що підтримують - то правда . . ЧС в Катарі .
.
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02.12.2022 18:26 Відповісти
-Ми дуже вдячнi Iспанii за те, що Iспанiя передала цi ракети, завдяки цим ракетам ми переможемо. СЛАВА УКРАiНi !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!! З.С.У. ВПЕРЕД до Перемоги !!! - це пряма мова маленькоi украiночки.
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02.12.2022 18:23 Відповісти
За інформацією повітряного командування "Центр", західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі "Яструбом" у 85%.
============================
кацапам буде повна карамба.
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02.12.2022 18:25 Відповісти
Кацапам звіздець з перцем.
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02.12.2022 18:32 Відповісти
Ай та молодці кацапи... Надсилайте ще більше закривавлених ганчір'я в Іспанію...
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03.12.2022 00:47 Відповісти
Дуже потрібний Україні ЗРК. Дякуємо іспанським друзям за допомогу Україні не "глибокою стурбованістю", а реальною зброєю! ЗРК комплекс HAWK (ЯСТРУБ) декілька раз оновлявся (фундаментально модернізовувався), оснащений ********* РЛС.
Одну з останніх модифікацій HAWK XXI / HAWK-AMRAAМ, що має можливість використання двох видів ракет, було розроблено компаніями Kongsberg та Raytheon та прийнято на озброєння у 1996 році. За рахунок використання у ЗРК HAWK ракет середнього радіусу дії AMRAAM, система ППО може використовуватися одночасно проти широкого кола загроз. Найкраще підходить для ураження середньовисотних цілей, включаючи літаки, крилаті ракети, а також в умовах масованих атак та у складі комплексних заходів протидії. (с)W.
Дуже важливо, що цих ЗРК виготовлено та передано на озброєння багато тисяч, і на ринку зброї вільно доступні ******* боєкомплекти для HAWK. На відміну від найновіших ЗРК, боєкомплекти для яких, нажаль, у дефіциті.
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02.12.2022 19:19 Відповісти
фішка в тому, що Іспанія не проводила описану вами модернізацію цього ЗРК, зупинившись тільки на попередній їй. Фактично, Україна отримала дуже прокачаний ЗРК для кінця 80-х початку 90-х років. Армія США в середині 90-х повністю замінила їх на Патріоти, корпус морської піхоти відмовився від них на користь Стінгерів.
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02.12.2022 21:37 Відповісти
Пишут,"что корпус морской пехоты заменил Хоук на Стингер". Тут вероятно какое то недопонимание со стороны журналистов сути вопроса, ну и "трудности перевода". ХОУК и Стингер совершенно не сравнимые типы ПВО. Как миномет и Хаймарс. Обеими типами вооружений можна стрелять по воздушной цели, вопрос по каким целям.?
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02.12.2022 23:18 Відповісти
Стингер и Ястреб совершенно различные средства ПВО, поэтому принятие Стингеров на вооружение не могло заменить Ястреб, на замену которому разработаны Пэтриоты.
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03.12.2022 03:46 Відповісти
Вони дурню мелють, про 85 відсотків, може тому що навмисно не вказують чого, бо гелікоптерів так і буде, а от ракет чи бойових літаків ні. Вона середнього радіусу дії, 1959 року. Модифікація, яку дають нам іспанці, 1979-81 року. Фактично це аналог "Бук", який навіть без застарілої С-300 мало ефективний. А іспанцям велика дяка.
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02.12.2022 22:19 Відповісти
Бук як і будь-які ЗРК створений для швидкого розгортання, прикриття військ, стратегічних об'єктів і т.п. Ракета відносно дешева. А С-300 це ППО, вартість однієї ракети як і радіус, та задачі, значно вищі.
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03.12.2022 02:53 Відповісти
Чудово знаю для чого Бук.
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03.12.2022 03:20 Відповісти
Moscú es la mierda del mundo,el culo del mundo
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02.12.2022 18:33 Відповісти
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02.12.2022 18:34 Відповісти
Виявляється не треба роками вчитися, щоби користуватися західним ППО. Я так підозрюю, що чим ******** система, тим вона простіша у користуванні, бо усе автоматизовано. Складніше у обслуговуванні, але користуватися - проще.
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02.12.2022 18:36 Відповісти
Не хвилюйтеся, ми переможемо росiю. ЗСУ, я вдячна Вам. СЛАВА УКРАIНI !!! -МАЛЕНЬКА УКРАiНОЧКА.
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02.12.2022 18:40 Відповісти
Маленька украiночка.
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02.12.2022 18:47 Відповісти
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02.12.2022 18:57 Відповісти
Випадково замість "Іспанія" прочитав "Індія" - і на якусь мить о×*їв.
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02.12.2022 19:26 Відповісти
Я почитал за эту систему и не понял - там одна командная машина может контролировать до 9-ти установок или как?
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02.12.2022 19:27 Відповісти
Ну привіт із 60тих, але на безриб'ї як кажуть хоть шось. Крилаті ракети на малій висоті чи балістичні йому не під силу, але най буде, може інколи десь кудись і попаде
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02.12.2022 20:45 Відповісти
Іспанія одна з тих країн, яка провела т.зв. "3-й етап модернізації" цього ЗРК. Він включав у себе:
"Глобальне поліпшення комплексу щодо введення нових обчислювальних засобів та програмного забезпечення більшості основних компонентів системи, у тому числі нову РЛС виявлення CWAR AN/MPQ-62, що отримала можливість виявлення цілей вже з першої позначки в огляді та модернізовану РЛС супроводу та підсвічування мети та наведення ЗУР AN/MPQ-61 HPI з новою системою «маловисотної одночасної поразки» LASHE (англ. Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement). Система LASHE дозволила комплексу протистояти масованому нальоту і одночасно перехоплювати кілька низьколітніх цілей. Радіодальномір ROR був остаточно виведений зі складу комплексу.
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02.12.2022 21:31 Відповісти
Файно! США правда вже десь років 30 тому зняли їх з озброєння. Правда ракети виглядають архаїчно з такими гігантськими стабілізаторами, як плавники машин кінця 50тих
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02.12.2022 21:36 Відповісти
Стінгери набагато *********, не сперечаюся. Але вони дуже дорогі. 100 тис доларів за один комплекс, і це у цінах середини 2000-х. Щоб забезпечити рівень повноцінного ленд-лізу для однієї тільки ЗСУ, корпорації General Dynamics доведеться стрибати вище за голову, і вона одна явно не потягне. Потрібні виробничі потужності, а ніхто не хоче розкручуватись на великосерійне військове виробництво. Бо ніхто не знає, як швидко все закінчиться. Все може закінчитися внаслідок переговорів за місяць, і американська оборонка залишиться з великими збитками. Тому вирішили постачати старе, що є в надлишку на складах.
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02.12.2022 21:46 Відповісти
Вони 3-тю модифікацію собі залишають, бо в них повно першої та другої.
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02.12.2022 22:20 Відповісти
Джерела, близьки до рашистів, намагаючись принизити якість зброї, яку передала Україні Іспанія, пишуть "...испанский ЗРК, поставленный Украине, относится к старой модификации Improved Hawk, то есть имеет 4 РЛС: обзорную больших высот, обзорную малых высот и 2 РЛС подсвета для одновременного обстрела двух целей..." Згідно цим дописам, літальні апарати рашистів, які атакуватимуть Україну, чекатиме багато несподіваних неприємностей від добре модернізованих Яструбів.
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03.12.2022 03:36 Відповісти
Щиро дякуємо.
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02.12.2022 21:30 Відповісти
Так це вже по п'ятому разу передають?
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02.12.2022 21:45 Відповісти
Вот из-за чего "испанские письма".
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03.12.2022 00:28 Відповісти
 
 