Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk
Уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, чиї слова передає міністерство, пише Цензор.НЕТ.
"Приймав у Одесі Міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься.
В Іспанії тренуватимуть більше наших бійців.
Іспанія вже надала наші перші Hawk", - розповів він.
ЗРК Hawk розроблений в США, він має середню дальність враження і слугує для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – ще й для перехоплення ракет.
За інформацією повітряного командування "Центр", західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі "Яструбом" у 85%.
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От доречі мало в інформаційному просторі Іспанії, але вони дуже суттєво нас підтримують.
І взагалі затія москалів з бомбами у конвертах саме в Іспанії, це типо москальське, тупе рішення. Іспанія - то майже вся південна Америка як колишні колонії.) ну москалям не звикати собі в ногу стріляти
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кацапам буде повна карамба.
Одну з останніх модифікацій HAWK XXI / HAWK-AMRAAМ, що має можливість використання двох видів ракет, було розроблено компаніями Kongsberg та Raytheon та прийнято на озброєння у 1996 році. За рахунок використання у ЗРК HAWK ракет середнього радіусу дії AMRAAM, система ППО може використовуватися одночасно проти широкого кола загроз. Найкраще підходить для ураження середньовисотних цілей, включаючи літаки, крилаті ракети, а також в умовах масованих атак та у складі комплексних заходів протидії. (с)W.
Дуже важливо, що цих ЗРК виготовлено та передано на озброєння багато тисяч, і на ринку зброї вільно доступні ******* боєкомплекти для HAWK. На відміну від найновіших ЗРК, боєкомплекти для яких, нажаль, у дефіциті.
"Глобальне поліпшення комплексу щодо введення нових обчислювальних засобів та програмного забезпечення більшості основних компонентів системи, у тому числі нову РЛС виявлення CWAR AN/MPQ-62, що отримала можливість виявлення цілей вже з першої позначки в огляді та модернізовану РЛС супроводу та підсвічування мети та наведення ЗУР AN/MPQ-61 HPI з новою системою «маловисотної одночасної поразки» LASHE (англ. Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement). Система LASHE дозволила комплексу протистояти масованому нальоту і одночасно перехоплювати кілька низьколітніх цілей. Радіодальномір ROR був остаточно виведений зі складу комплексу.