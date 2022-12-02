Дефіцит електроенергії в Україні складає 17%, – Шмигаль

Станом на ранок 2 грудня виробники електроенергії забезпечують 83% споживання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник уряду зазначив, що до всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору — забезпечуються на 40-50%.

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