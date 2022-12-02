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Дефіцит електроенергії в Україні складає 17%, – Шмигаль

свет

Станом на ранок 2 грудня виробники електроенергії забезпечують 83% споживання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник уряду зазначив, що до всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору — забезпечуються на 40-50%.

Також читайте: Галущенко погрожує керівникам обленерго відповідальністю за недотримання графіків відключень світла

Автор: 

енергетика (2578) електроенергія (6176) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+18
Такое чувство, что все недостающие 17% приходятся на мой дом. Балкон вместо холодильника, два одеяла и штаны с начесом вместо теплых батарей и горячего душа (вместе со светом уходит отопление и горячая вода). Графики отключения не работают уже довольно долго. Свет дают днем на 2.5 часа и ночью часов на 5. Зато у знакомых за все время вырубали свет на 1 день во время полного блекаута в Киеве.

Я не жалуюсь, просто хватит уже звездеть в прямом эфире! Иногда лучше промолчать, чем в очередной раз драконить людей.
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02.12.2022 18:42
+15
смотря для кого...у меня в районе, походу все 70% не хватает.
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02.12.2022 18:36
+15
Чомусь в мене гірше з кожним днем, якийсь парадокс блд.У них дефіцит менше,в мене немає електрики 20г.,шапіто ****** ні на що не здатне.
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02.12.2022 18:39
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Потихеньку вирівнюється ситуація
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02.12.2022 18:34 Відповісти
Тоді питання до шмигаля-- якого ж тоді... світло дають всього по 6 год на добу???!!!
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02.12.2022 18:43 Відповісти
а по 2-3 години не хочете? нам мабудь по блату така шедрість
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02.12.2022 19:01 Відповісти
Шмигаль брехло !!!
Якщо 17%, то відключати електроенергію повинні приблизно на 5 годин на добу.
Я живу в Івано-Франківську. В останні дні електроенергія в домівках присутня десь 5-7 годин на добу.
Зе-влада і тут бреше.
Шмигаль напевно математику погано вчив у школі, хоча скоріш за все він і Зе-влада думають що населення просто дурні.
Краще б мовчали уже на рахунок цієї теми.
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02.12.2022 18:52 Відповісти
смотря для кого...у меня в районе, походу все 70% не хватает.
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02.12.2022 18:36 Відповісти
Вот вот прикол от евреев дефицит снижается а отключение света увеличивается интересно на какие офшоры гешефт перетекают?!
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02.12.2022 18:48 Відповісти
об'єкти критичної інфраструктури забезпечуються на 100% - і в мене є підозра, що кількість цих "критичних" об'єктів дивним чином збільшується - на них і утікає вся додаткова електрика. Крихти, що залишилися, ділять на решту…
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02.12.2022 20:34 Відповісти
Эпицентр же является объектом критической инфраструктуры,как его можно выключить?
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03.12.2022 02:13 Відповісти
Чомусь в мене гірше з кожним днем, якийсь парадокс блд.У них дефіцит менше,в мене немає електрики 20г.,шапіто ****** ні на що не здатне.
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02.12.2022 18:39 Відповісти
Такое чувство, что все недостающие 17% приходятся на мой дом. Балкон вместо холодильника, два одеяла и штаны с начесом вместо теплых батарей и горячего душа (вместе со светом уходит отопление и горячая вода). Графики отключения не работают уже довольно долго. Свет дают днем на 2.5 часа и ночью часов на 5. Зато у знакомых за все время вырубали свет на 1 день во время полного блекаута в Киеве.

Я не жалуюсь, просто хватит уже звездеть в прямом эфире! Иногда лучше промолчать, чем в очередной раз драконить людей.
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02.12.2022 18:42 Відповісти
Так воно на те і розраховано - звиздеть.
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02.12.2022 19:19 Відповісти
Так это вы со светом.А если включают глухой ночью на 2-3 часа?Отопление зависит от эл. энергии,не говоря о воде,холодной и горячей.
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03.12.2022 02:17 Відповісти
може і так але не відчуваю.. а ввечері-не вірю!!!
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02.12.2022 18:42 Відповісти
Козел, тобі брешуть, а ти віриш. По двадцять годин люди без світла. І це обласний центр.
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02.12.2022 18:43 Відповісти
+10000%.
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02.12.2022 18:54 Відповісти
Брехня.
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02.12.2022 18:44 Відповісти
Уряд зайняв сторону українців: за недотримання графіків відключення електроенергії обленерго будуть карати.

Аналіз, який провело Міненерго каже, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг - Київ, Київська область, Полтава і Львів.
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02.12.2022 18:45 Відповісти
Ага...І скільки українців без світла у цю дану хвилину ?
Відсотків 30 мабуть.
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02.12.2022 18:58 Відповісти
Киев. в 12 дня выкл, в 15-15 дали, в 15-50 выкл, в 18-30 дали....
дальше будет...
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02.12.2022 19:08 Відповісти
да как то странно во время ракетных атак вырубалисвет меньше чем сейчас
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02.12.2022 19:21 Відповісти
Просто бабулеси. Чи ми думает шо ахметка патріот))))
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02.12.2022 19:27 Відповісти
Да ви шо. Київ в 9 вилючили в 16 дали і в ***** 18 виключили. ***** грахвік.
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02.12.2022 19:24 Відповісти
уже включили - только у кого-то выключили но всеравно очень напрягает не равномерные качели
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02.12.2022 19:28 Відповісти
Як казав Лесь Підеревлянський , ***** ту Галю холодним ху..ем. Нас нае...ють. А чому? Хто задав собі таке питання ? Бо людьми без світла і інтернету простіше керувати. І ті ролики у гавномарафоні типу ми ж без світла але ..... ніякого але не може бути. Ахметка як продавав його так і продае. Ничего личьного только ***** бабло.
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02.12.2022 19:11 Відповісти
Молдова зі світлом???
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02.12.2022 19:15 Відповісти
А при чому тут Молдова. Світло Молдови то проблеми Молдови.
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02.12.2022 19:16 Відповісти
В мене на пів дня електрику вимикають .. Подаріть зеледовбойобам китайський калькулятор.. абаки... мавпу розумну з вмінням рахувати... Я розумію, що в них електрика не вимикається, але ******* потрібно хоча б близько до істини.. Але більші довбойоби ті - хто за нього голосував.. нехай гріються в "пунктах незламності"!
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02.12.2022 19:36 Відповісти
Доречі на Донеччині майже не вимикають((
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02.12.2022 19:43 Відповісти
а зачем тогда ночью свет отключать ?
2 часа есть, 4 нет ...
я бьі понял во время максимального потребления ,
но видимо есть другие причиньі ...
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02.12.2022 20:13 Відповісти
Може, ремонти по ночам йдуть? Хочу сподіватися, що не від балди на усю ніч вирубають...
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02.12.2022 20:15 Відповісти
не на всю, режим 2+/4-, отключают часть района (Кременчуг),
150 киловольт не отключают, только по месту, это экономия,
но я думал ночью то меньше потребляют, пришлось таймер бойлера отключить, раньше он только ночью работал, теперь и днем включен
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02.12.2022 20:43 Відповісти
Брігада артистів працює на оплески. Але в селах інколи на добу вмикають світло на три години. Навіть холодильники не встигають набрати.
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02.12.2022 20:19 Відповісти
Що там села! На Волині у містах по 20-22 години електрики немає, ліфти більше тижня не працюють, все з холодильників перекочувало на балкони. І що найгірше - кінця-краю цьому бардаку невидко, жодних покращень за майже півтора тижня!
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02.12.2022 23:48 Відповісти
Вірю кожному слову, от тільки світло чомусь максимум 6-7 годин на добу.
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02.12.2022 20:54 Відповісти
очередной пи"дливый зЕрот
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02.12.2022 21:35 Відповісти
У мене світла нема 50% часу а дефіцит 17% - я то математик але шось не сходиться
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02.12.2022 21:37 Відповісти
Наїбалово чистої води. Коли здичавілі роз'їбашили 40% енергоструктури, відключення були менше тривалими. А при 83% дієздатної, почав відбуватись *******. Як казав один кіногерой:" опускають все нижче, та нижче, аж самому цікаво."
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02.12.2022 23:36 Відповісти
****** свистеть . Сижу четыре часа без света ! Как все было так и есть . Или как обычно у кого-то всегда светло а у кого-то графики
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02.12.2022 23:36 Відповісти
 
 