Дефіцит електроенергії в Україні складає 17%, – Шмигаль
Станом на ранок 2 грудня виробники електроенергії забезпечують 83% споживання.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник уряду зазначив, що до всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору — забезпечуються на 40-50%.
Топ коментарі
+18 Таракан
показати весь коментар02.12.2022 18:42
+15 Юрий Неважно #512041
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+15 OLD MAN
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Якщо 17%, то відключати електроенергію повинні приблизно на 5 годин на добу.
Я живу в Івано-Франківську. В останні дні електроенергія в домівках присутня десь 5-7 годин на добу.
Зе-влада і тут бреше.
Шмигаль напевно математику погано вчив у школі, хоча скоріш за все він і Зе-влада думають що населення просто дурні.
Краще б мовчали уже на рахунок цієї теми.
Я не жалуюсь, просто хватит уже звездеть в прямом эфире! Иногда лучше промолчать, чем в очередной раз драконить людей.
Аналіз, який провело Міненерго каже, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг - Київ, Київська область, Полтава і Львів.
Відсотків 30 мабуть.
дальше будет...
2 часа есть, 4 нет ...
я бьі понял во время максимального потребления ,
но видимо есть другие причиньі ...
150 киловольт не отключают, только по месту, это экономия,
но я думал ночью то меньше потребляют, пришлось таймер бойлера отключить, раньше он только ночью работал, теперь и днем включен