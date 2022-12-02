Україна отримала черговий грант від США на $1,5 млрд, - Мінфін
Україна отримала черговий грант у 1,5 млрд дол. від США з Цільового фонду Світового банку.
Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.
"Це перший транш грантових коштів із $4,5 млрд, які були надані США через Цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE)", - зазначило відомство.
Мінфін уточнив, що залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://files.fm/f/yec5ry4tm
Півгодини, як дали світло, встав. Починаю тут потроху встромлятися деінде та сарказити - так воно швидше прокидається..