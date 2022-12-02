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Україна отримала черговий грант від США на $1,5 млрд, - Мінфін

сша,україна

Україна отримала черговий грант у 1,5 млрд дол. від США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший транш грантових коштів із $4,5 млрд, які були надані США через Цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE)", - зазначило відомство.

Мінфін уточнив, що залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

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Автор: 

Мінфін (3627) США (22512) грант (348)


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Топ коментарі
+3
"Для забезпечення стійкого державного управління в Україні ОП просить США передати 70 бентлі контіненталь, 20 мерседес майбах та 1 порш тайкан в максимальній комплектації" (с))))
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02.12.2022 19:24
+1
"Дети дерибана гранта"...
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02.12.2022 19:35
+1
...ну і так ще, різного-всякого не завадило б
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02.12.2022 19:38
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02.12.2022 19:10 Відповісти
"Для забезпечення стійкого державного управління в Україні ОП просить США передати 70 бентлі контіненталь, 20 мерседес майбах та 1 порш тайкан в максимальній комплектації" (с))))
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02.12.2022 19:24 Відповісти
...ну і так ще, різного-всякого не завадило б
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02.12.2022 19:38 Відповісти
Повертати будемо касапами. Свіжими, в'яленими, дохлими, копченими все від побажання клієнта...
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02.12.2022 19:35 Відповісти
"Дети дерибана гранта"...
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02.12.2022 19:35 Відповісти
І головне - чого це я повинен завжди першим вітатися? Дєдовщина, чи шооооо????
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02.12.2022 19:37 Відповісти
Не зрозумів.
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02.12.2022 19:38 Відповісти
О, як то не зрозумів? Вечір добрий
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02.12.2022 19:40 Відповісти
Добривечір.
Півгодини, як дали світло, встав. Починаю тут потроху встромлятися деінде та сарказити - так воно швидше прокидається..
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02.12.2022 19:47 Відповісти
А у мене не вимикають взагалі, а пару раз як отрубали - то на добу, "хай їм і риба й озеро"
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02.12.2022 19:55 Відповісти
У нас ниньки другу добу отак: 23.00-03.00 відрубають, 03.00-07.00 світло, 07.00-11.00 темно, 11.00-15.00 світло 15.00-19.00 темно, 19.00-23.00 світло.
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02.12.2022 20:07 Відповісти
Значить - в Україні на півтора мільярдера більше стане.
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03.12.2022 08:05 Відповісти
 
 