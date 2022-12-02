Україна отримала черговий грант від США на $1,5 млрд, - Мінфін

Україна отримала черговий грант у 1,5 млрд дол. від США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший транш грантових коштів із $4,5 млрд, які були надані США через Цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE)", - зазначило відомство.

Мінфін уточнив, що залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

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