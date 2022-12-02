Німеччина вважає необхідним переслідування РФ за злочини проти України, - Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про рішучість Німеччини всіма доступними способами переслідувати можливі злочини Російської Федерації та її керівництва, скоєні під час війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Питання кримінальної відповідальності Росії та її керівництва заслуговує на пильну увагу. Тому ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, а також збирання різними юридичними відомствами доказів окремих злочинів, які перебувають у списку діянь, що порушують міжнародне право, як, наприклад, воєнні злочини і злочини проти людяності. Саме для цього ми збираємо докази, щоб потім використати їх для звинувачення у різних процесах, наскільки це буде можливо", – сказала Бербок.

Німецький міністр зазначила, що в Раді безпеки ООН присутня не лише Росія, а й інші країни з правом вето, які досі не є учасниками суду в Гаазі. Однак і вони виступили за те, щоби обговорити можливість кримінального переслідування злочинів Росії. Йдеться, зокрема, про США.

"Я вважаю переслідування злочинів Росії у звʼязку із загарбницькою війною проти України абсолютно необхідним. Для мене надзвичайно важливо зосередити увагу на складі злочину "віроломний напад на суверенну країну", складніший у юридичному сенсі, який пізніше був доданий до загального списку", – заявила очільник МЗС Німеччини.

Також читайте: Шольц пообіцяв підтримувати Україну до перемоги: "Не дозволимо нас залякати"