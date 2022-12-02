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Новини Війна
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Німеччина вважає необхідним переслідування РФ за злочини проти України, - Бербок

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про рішучість Німеччини всіма доступними способами переслідувати можливі злочини Російської Федерації та її керівництва, скоєні під час війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Питання кримінальної відповідальності Росії та її керівництва заслуговує на пильну увагу. Тому ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, а також збирання різними юридичними відомствами доказів окремих злочинів, які перебувають у списку діянь, що порушують міжнародне право, як, наприклад, воєнні злочини і злочини проти людяності. Саме для цього ми збираємо докази, щоб потім використати їх для звинувачення у різних процесах, наскільки це буде можливо", – сказала Бербок.

Німецький міністр зазначила, що в Раді безпеки ООН присутня не лише Росія, а й інші країни з правом вето, які досі не є учасниками суду в Гаазі. Однак і вони виступили за те, щоби обговорити можливість кримінального переслідування злочинів Росії. Йдеться, зокрема, про США.

"Я вважаю переслідування злочинів Росії у звʼязку із загарбницькою війною проти України абсолютно необхідним. Для мене надзвичайно важливо зосередити увагу на складі злочину "віроломний напад на суверенну країну", складніший у юридичному сенсі, який пізніше був доданий до загального списку", – заявила очільник МЗС Німеччини.

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Автор: 

Німеччина (7323) воєнні злочини (1851) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
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Не "розділена", а "припинити своє існування". Так буде спокійніше всьому світу.
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02.12.2022 23:56
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Вы должны выкопать труп Гитляра, сделать его убер-солдатом и кинуть его в мясорубку на домбасе. Вы нам еще за вторую мировую должны. платили токо кацапам. давайте, долг - платежем красен
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02.12.2022 23:49 Відповісти
Труп гітлера складно викопати бо ніхто не знає де він покоїться. А щодо долгу, то зараз вони його і виплачують.
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03.12.2022 08:51 Відповісти
Бла-бла-бла. Тетка подбухивает или мне показалось?
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02.12.2022 23:50 Відповісти
Тепер всі політики світу особливо Європи дуже грамотні і герої.А на початку війни боягузи і чмоні.А як почуяли запах крові і загибель рашки тепер вони повилазили і пір'я розпушили.Тепер всі хочуть бути героями які завалили рашку.А х"я вам ! Це ЗСУ і наш народ валить цю погань
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02.12.2022 23:53 Відповісти
Можна пред'являти заходу будь які пртензії, але давайте дивитись правді в обличчя, без їхньої допомоги незалежної України вже не існувало би. Одним патріотизмом і героїзмом воювати не можна, особливо коли керівництво країни напередодні війни будує дороги і готується до шашликів.
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03.12.2022 08:56 Відповісти
Захід може запропонувати регіонам (республікам) ерефії вигідну пропозицію, що якщо вони від'єднаються від москви, від центру і захочуть стати незалежними та прозахідними - поступове зняття санкцій та відновлення торгівлі з ЄС та США... ПаРаша має бути розділена!!!
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02.12.2022 23:54 Відповісти
Не "розділена", а "припинити своє існування". Так буде спокійніше всьому світу.
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02.12.2022 23:56 Відповісти
Дивно буде після такого:
"Питання кримінальної відповідальності Росії та її керівництва заслуговує на пильну увагу." і того, що далі (про злочини) Джерело:
почути про "хароших руzzкіх". Чи в уяві цих політиків "Росія" - то територія, а не ті, хто там живе?
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02.12.2022 23:54 Відповісти
 
 