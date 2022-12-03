Внаслідок обстрілу окупантів Херсон залишився без електропостачання, - ОВА
Російські окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла.
Ремонтні бригади енергетиків уже розпочали роботу, щоб повернути електроживлення до будинків херсонців", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі в ніч проти суботи.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass
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+8 Dmytro Shevchenko #525989
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+7 Ihor Demkiv #524736
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