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Внаслідок обстрілу окупантів Херсон залишився без електропостачання, - ОВА

світло

Російські окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла.

Ремонтні бригади енергетиків уже розпочали роботу, щоб повернути електроживлення до будинків херсонців", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі в ніч проти суботи.

Також читайте: Електропостачання у Херсоні відновлено на 75%, - ОВА

Автор: 

обстріл (28228) Херсон (3332)


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Топ коментарі
+11
Україна переможе !!!

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03.12.2022 01:13
+8
Пусть простят меня херсонцы, но Херсон превратитится просто в бездонную дыру, где каждый день будут орки рушить то что мы строим включаэ електроенергию, нет смысла там все чинить, електрооборудования так не напасешся. Нужно эвакуироватся, вот когда орков выкинут из Херсонской области полностью, тогда другое дело
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03.12.2022 00:33
+7
менше треба піаритись
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03.12.2022 00:45
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Пусть простят меня херсонцы, но Херсон превратитится просто в бездонную дыру, где каждый день будут орки рушить то что мы строим включаэ електроенергию, нет смысла там все чинить, електрооборудования так не напасешся. Нужно эвакуироватся, вот когда орков выкинут из Херсонской области полностью, тогда другое дело
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03.12.2022 00:33 Відповісти
Все верно. Это тупо постоянно тратить средства на ремонт обьектов инфраструктуры, когда орки могут разрушить его одним снарядом. Я понимаю, что очень хочеться заявить что в кратчайшие сроки удалось сделать, запустить, восстановить, но кацапы только и ждут этого пиара, чтобы его медийно разрушить. Не нужно натягивать ненатягиваемое, Херсон сегодня не прифронтовой город, а самый что ни на есть фронтовой, находящийся на переднем крае в зоне поражения кацапской ствольной артиллерии и было бы хорошо по возможности эвакуировать оттуда людей
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03.12.2022 00:59 Відповісти
Это дебельно Бубочка для выбывания у видосиках ***** с его бы личного Оманского счета денег Патрушева оплатить весь банкет в Хере..я за двое суток видел свет во сне и это Одесса и как то похер шо там у Хере
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03.12.2022 02:49 Відповісти
Шо вы несете... Опустей Херсон, как админцентр, шо тогда будет с населенными пунктами Херсонщины? Херсонцы нтервенцию выдержали, одолеют и блэкауты. Благо сейчас пошло вооружение помощнее. Так что , не скулить... Люлей главзебу, чтобы не чесался с освобождением правобережья, включительно с Мариком... Как сдал по-быстрому, так и освободить должен. Пусть что хошь делает, но обеспечит нашу южную группировку добротным наступательным вооружением.
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03.12.2022 03:14 Відповісти
Все вірно, але відкати, гроші на крові ніхто не відміняв, і не відмінить ця пархата влада. Історія такого не бачила, щоб одні постійно будували дороги, а інші постійно ******* по цім дорогам. Дуже тяжко катити каменюку на гору.
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03.12.2022 06:45 Відповісти
менше треба піаритись
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03.12.2022 00:45 Відповісти
Україна переможе !!!

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03.12.2022 01:13 Відповісти
Может меньше кукарекать надо было про восстановление электрики ?не ?
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03.12.2022 01:17 Відповісти
Є кому своєчасно прокукареть кацапам і без Цензора.
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03.12.2022 01:36 Відповісти
А папістеть?
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03.12.2022 06:47 Відповісти
Обстрілюють навіть стрілецькою зброєю. Я вже мовчу про міномети 120 мм - 7,1 км дальності.
Немає чим відповісти??? Куди відповідь зникла?
Там скоро нікого та нічого захищати буде...
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03.12.2022 01:52 Відповісти
Не можна ж так втратити відвойоване.
Батареї "Градів" немає? Чи "Гвоздик"?
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03.12.2022 01:56 Відповісти
Там за Херсон якийсь "договорнячокс" був, і до мольфара не ходити.
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03.12.2022 06:49 Відповісти
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03.12.2022 02:00 Відповісти
Коли невігласи та покидьки піарились на здобутках ЗСУ,жоден снаряд не прилетів,покидьки по покидьках не стріляють.
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03.12.2022 06:04 Відповісти
 
 