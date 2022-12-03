Внаслідок обстрілу окупантів Херсон залишився без електропостачання, - ОВА

Російські окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла.

Ремонтні бригади енергетиків уже розпочали роботу, щоб повернути електроживлення до будинків херсонців", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі в ніч проти суботи.

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