Росія має дефіцит БПЛА "Орлан-10", - The New York Times
За даними The New York Times, Росія відчуває дефіцит розвідувальних БПЛА "Орлан-10".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланая на УНІАН.
Вихід з кризи Москва бачить у закупівлі більшої кількості іранських дронів, пише видання.
Українські військові розповіли, що росіяни почали використовувати замість "Орланів" якісь інші дрони, що може побічно вказувати на дефіцит такого типу БПЛА у ворога.
Як пояснюють журналісти, альтернативу "Орланам" Росії знайти буде важко: "Російські військові системи, особливо безпілотники, залежать від мікроелектронних компонентів, вироблених в США, Європі та Азії. Москва зараз відчуває труднощі з їхньою закупівлею через санкції".
Більш того, у вересні в Міноборони РФ підтверджували, що вітчизняні зброярі "не в змозі виконати "розроблені "відповідні тактико-технічні вимоги до безпілотних літальних апаратів".
Однак невдачі Росії пов'язані не тільки з нестачею обладнання. Її досвід показує, що бойові дії з використанням безпілотників вимагають не тільки передового обладнання, а й сучасного мислення для ухвалення рішень, зазначає видання. "Жорсткий ланцюжок командування в Росії вимагає, щоб солдати на місцях отримували схвалення вищого керівництва для завдання ударів. Таким чином, навіть коли російський розвідувальний безпілотник помічає ціль, до того моменту, коли надходить погодження, ціль часто вже зникає", - йдеться у статті.
На тлі зростаючого дефіциту "Орланів" Росія веде переговори про закупівлю більшої кількості іранських дронів.
Характеристики Орлан-10
- Вага: 14/18 кг
- Маса корисного навантаження: до 5/3 кг.
- Макс. тривалість польоту: 16/10 год
- Діапазон швидкостей: 70-150 км / год
- Макс. дальність застосування: до 120/100 км від наземної станції управління (до 600 км в автономному режимі)
- Макс. висота польоту: 5 км
Росія активно використовує БПЛА "Орлан-10" у війні проти України - переважно на фронті для коригування вогню. Згідно з експертизами, російських технологій у цього безпілотника майже немає: у складі – китайські та європейські запчастини.
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Решта - електроніка високотехнологічних виробників провідних країн Світу :
1) в парі з російським МНП-М7 GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox. Інший варіант модуля GPS - виробництва КНР, маркування мікросхем HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i;
2) стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated;
3) двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA;
4) польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics;
5) датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor;
6) датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell;
7) модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц.
Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.
- передавач RF3110 німецької компанії Municom.
- приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
- антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.
8 ) також для ведення розвідки часто використовується звичайний дзеркальний фотоапарат Canon.