МАГАТЕ наступного тижня організує місії на Хмельницьку та Рівненську АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня провело місію з ядерної безпеки на Південноукраїнській АЕС (ПАЕС), наступного тижня організуються аналогічні місії на Хмельницьку та Рівненську АЕС

Про це заявив директор агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оцінки групи МАГАТЕ допоможуть інформувати наступні місії ПАЕС, щоб забезпечити постійну допомогу та підтримку з боку агентства. Перші місії МАГАТЕ на Рівненську та Хмельницьку станції відбудуться наступного тижня", – зазначив директор.

Гроссі уточнив, що група експертів МАГАТЕ після очолюваного ним візиту в березні цього року цього разу вперше перебувала на об'єкті протягом кількох днів, щоб краще зрозуміти ситуацію з безпекою, зокрема ядерної, а також потреби станції.

За його словами, експерти МАГАТЕ зазначили, що персонал ПАЕС продовжує експлуатувати станцію з високим професіоналізмом та відповідно до експлуатаційних процедур та вимог безпеки, незважаючи на дуже складні умови, що виникли внаслідок війни та численними повітряними тривогами.

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Група МАГАТЕ також дізналася більше про відключення зовнішнього електроживлення 23 листопада та подальше відключення двох діючих блоків внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України. "Дизель-генератори на майданчику могли забезпечувати електроенергією системи ядерної безпеки та захисту, але на станції виникали деякі проблеми, а також впливав на зв'язок на майданчику та за її межами", - зазначив гендиректор агентства.

Гроссі додав, що група також провела оцінку логістики та управління запасними частинами, а також переглянула список допоміжного обладнання, яке раніше було запрошено через український регулюючий орган. Це привело до кращого розуміння потреб майданчика та того, як МАГАТЕ може надати додаткову допомогу щодо ядерної безпеки та захисту.