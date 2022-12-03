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Новини
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МАГАТЕ наступного тижня організує місії на Хмельницьку та Рівненську АЕС

аес,хмельницька

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня провело місію з ядерної безпеки на Південноукраїнській АЕС (ПАЕС), наступного тижня організуються аналогічні місії на Хмельницьку та Рівненську АЕС

Про це заявив директор агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оцінки групи МАГАТЕ допоможуть інформувати наступні місії ПАЕС, щоб забезпечити постійну допомогу та підтримку з боку агентства. Перші місії МАГАТЕ на Рівненську та Хмельницьку станції відбудуться наступного тижня", – зазначив директор.

Гроссі уточнив, що група експертів МАГАТЕ після очолюваного ним візиту в березні цього року цього разу вперше перебувала на об'єкті протягом кількох днів, щоб краще зрозуміти ситуацію з безпекою, зокрема ядерної, а також потреби станції.

За його словами, експерти МАГАТЕ зазначили, що персонал ПАЕС продовжує експлуатувати станцію з високим професіоналізмом та відповідно до експлуатаційних процедур та вимог безпеки, незважаючи на дуже складні умови, що виникли внаслідок війни та численними повітряними тривогами.

Також читайте: Рішення щодо безпеки ЗАЕС може бути досягнуте до кінця року, - директор МАГАТЕ Гроссі

Група МАГАТЕ також дізналася більше про відключення зовнішнього електроживлення 23 листопада та подальше відключення двох діючих блоків внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України. "Дизель-генератори на майданчику могли забезпечувати електроенергією системи ядерної безпеки та захисту, але на станції виникали деякі проблеми, а також впливав на зв'язок на майданчику та за її межами", - зазначив гендиректор агентства.

Гроссі додав, що група також провела оцінку логістики та управління запасними частинами, а також переглянула список допоміжного обладнання, яке раніше було запрошено через український регулюючий орган. Це привело до кращого розуміння потреб майданчика та того, як МАГАТЕ може надати додаткову допомогу щодо ядерної безпеки та захисту.

Автор: 

АЕС (1143) МАГАТЕ (708) Південноукраїнська АЕС (145) атомна енергетика (507) Хмельницька АЕС (123)


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Топ коментарі
+3
Шановне магате, газуйте на Запорізьку АЕС, не очкуйте " ДЮРЕКСИ"
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03.12.2022 01:37
+2
МАГАТЕ не повинно заходити на територію стратегічного атомного об'єкту, крім ЗАЕС.

Довіри до них нема, доти вони не будуть працювати на ЗАЕС і виганяти російських нацисьтких військових!
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03.12.2022 01:59
+2
А на нововоронежську АЕС ці довбойоби не хочуть? Може Неноксу перевірити або комбінат Маяк..
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03.12.2022 03:20
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Шановне магате, газуйте на Запорізьку АЕС, не очкуйте " ДЮРЕКСИ"
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03.12.2022 01:37 Відповісти
Памперсів немає. Як червоний хрест підвезе, так зразу
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03.12.2022 06:29 Відповісти
МАГАТЕ не повинно заходити на територію стратегічного атомного об'єкту, крім ЗАЕС.

Довіри до них нема, доти вони не будуть працювати на ЗАЕС і виганяти російських нацисьтких військових!
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03.12.2022 01:59 Відповісти
Ти дегенерат,чи просто виборець zе?
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03.12.2022 06:07 Відповісти
А на нововоронежську АЕС ці довбойоби не хочуть? Може Неноксу перевірити або комбінат Маяк..
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03.12.2022 03:20 Відповісти
МАГАТЕ сцикло. Що там ще організувати? ПВО не?
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03.12.2022 03:44 Відповісти
МАГАТЕ наступного тижня організує місії на Хмельницьку та Рівненську АЕС.
А на Запоріжській вже все "ОК"/Okay? МАГАТЕ, - дорога адвокатська контора Кремля,- пронизано корупцією і агентурою Кремля і тепер відпрацьовує ніби Рос Атому якісь там проф. питання. Імітація на весь світ....
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03.12.2022 06:49 Відповісти
пускати не можна, це прорашистська банда
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03.12.2022 07:03 Відповісти
місії проводить ЗСУ.
магатє це стадо проруснявьіх імпотентів.
почем ліцензії для ху@лостана, убогіє?
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03.12.2022 08:54 Відповісти
Ото ще... "місіонєри"!
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03.12.2022 09:16 Відповісти
Очевидно, що МАГАТЕ проводить розслідування щодо справжніх обставин одномоментного вимкнення всіх блоків АЕС від зовнішнього електроживлення, прямо про це не заявляючи. Ймовірно, що результати такого розслідування можуть бути оприлюдненими лише після завершення війни, щоб не завдати шкоди репутації воюючої країни
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04.12.2022 13:10 Відповісти
 
 