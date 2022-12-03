Буде більше кроків для гарантування духовної незалежності України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові кроки держави у боротьбі з діяльністю в Україні релігійних організацій, які можуть бути пов’язані із РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

"Цими днями ми зробили кілька кроків для гарантування духовної незалежності нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І я бачу дуже потужну підтримку. І це ще не все. Буде більше кроків. Україна більше ніколи не зупиниться на півдорозі", - наголосив Зеленський.

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Нагадуємо, 1 грудня Зеленський повідомив, що уряд отримав доручення внести до Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в РФ.

2 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції РНБО проти функціонерів УПЦ МП. Під санкції потрапили колишній нардеп від Опоблоку Вадим Новинський, намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь), а також ще десяток ієрархів УПЦ МП.