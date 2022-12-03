46,6 тисячі справ за фактами злочинів військових РФ відкрито поліцією

Від початку повномасштабного російського вторгнення правоохоронці відкрили 46,6 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів військових РФ та їхніх пособників.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Національної поліції розпочали 46 649 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", – йдеться в повідомленні.

Найбільше кримінальних проваджень відкрито за ст. 438 КК (Порушення законів та звичаїв війни) - 35 244, а також ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) - 9097.

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