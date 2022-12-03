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Новини Війна
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Окупанти знову завдали ударів по акваторії Очаківської громади

кім

Вчора, 2 грудня, з 11:19 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади

Автор: 

армія рф (17216) Миколаївська область (2258) обстріл (28228) Кім Віталій (471) Очаків (204)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.12.2022 10:16 Відповісти
 
 