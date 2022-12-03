Окупанти знову завдали ударів по акваторії Очаківської громади

Вчора, 2 грудня, з 11:19 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади