У Литві готівкову гривню з 5 грудня не мінятимуть на євро

Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві завершується.

Про це повідомили в Національному банку України, інформує Цензор.НЕТ.

"5 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Литві мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться у повідомленні.

Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви.

Українські біженці в рамках програми могли обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених литовських банках.

Програму вирішили завершити через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

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Загалом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві понад 400 тис. грн.

Раніше програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), в Німеччині (30 жовтня 2022 року), у Швеції (13 листопада 2022 року) та Швейцарії (25 листопада 2022 року).