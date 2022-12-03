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У Литві готівкову гривню з 5 грудня не мінятимуть на євро

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Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві завершується.

Про це повідомили в Національному банку України, інформує Цензор.НЕТ.

"5 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Литві мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться у повідомленні.

Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви.

Українські біженці в рамках програми могли обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених литовських банках.

Програму вирішили завершити через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

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Загалом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві понад 400 тис. грн.

Раніше програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), в Німеччині (30 жовтня 2022 року), у Швеції (13 листопада 2022 року) та Швейцарії (25 листопада 2022 року).

Автор: 

біженці (1858) гривня (1716) Литва (2379) НБУ (10337) обмін валюти (737)


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03.12.2022 09:04 Відповісти
станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві понад
(АЖ!) 400 тис. грн
Джерело:

та ні просто готівку ніхто не міняє, гроші на картках.
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03.12.2022 10:41 Відповісти
Две крайности. Или все бедные выехали и деньги быстро кончились, либо по богатому у которых на карточке. А может на пособие живут--- не весело тоже.
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03.12.2022 10:55 Відповісти
 
 