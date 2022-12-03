У Литві готівкову гривню з 5 грудня не мінятимуть на євро
Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві завершується.
Про це повідомили в Національному банку України, інформує Цензор.НЕТ.
"5 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Литві мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться у повідомленні.
Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви.
Українські біженці в рамках програми могли обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених литовських банках.
Програму вирішили завершити через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.
Загалом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві понад 400 тис. грн.
Раніше програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), в Німеччині (30 жовтня 2022 року), у Швеції (13 листопада 2022 року) та Швейцарії (25 листопада 2022 року).
Будь ласка, зачекайте...
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(АЖ!) 400 тис. грн
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та ні просто готівку ніхто не міняє, гроші на картках.