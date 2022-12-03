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Новини Агресія Росії проти України
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Трьох керівників навчальних закладів Харківщини підозрюють у співпраці з окупантами

зрадники

Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі трьох керівників навчальних закладів визволеного Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом керівникам навчальних закладів Куп‘янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, освітяни активно впроваджували стандарти освіти держави-агресора у навчальних закладах, якими вони керували.

"Навчання мало проводитись виключно російською мовою та з використанням російських підручників держави-агресорки. Колаборанти також збирали списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані встигли побудувати тісні робочі зв‘язки з окупаційною "владою". Зокрема, вони отримали методичні рекомендації щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до "федерального государственного образовательного стандарта РФ".

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Автор: 

прокуратура (3667) Харківщина (6054) колабораціонізм (1157)


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на гіляку усіх за зраду України !!!
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03.12.2022 09:03 Відповісти
кацапів змінити неможливо...
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03.12.2022 09:16 Відповісти
можливо !!! з бесметного тваріння великого німця Хуго шмайсера ...
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03.12.2022 09:24 Відповісти
Смерть ворогам.
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03.12.2022 09:43 Відповісти
в петлю свинособачьих сук.............................и без залога............................
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03.12.2022 11:41 Відповісти
ця мразота ще буде вчити наших дітей-чому цих підарасів не можна відразу позбавляти громадянства з позбавлення права голосу а потім розбиратись
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03.12.2022 11:41 Відповісти
 
 