Трьох керівників навчальних закладів Харківщини підозрюють у співпраці з окупантами

Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі трьох керівників навчальних закладів визволеного Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом керівникам навчальних закладів Куп‘янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, освітяни активно впроваджували стандарти освіти держави-агресора у навчальних закладах, якими вони керували.

"Навчання мало проводитись виключно російською мовою та з використанням російських підручників держави-агресорки. Колаборанти також збирали списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані встигли побудувати тісні робочі зв‘язки з окупаційною "владою". Зокрема, вони отримали методичні рекомендації щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до "федерального государственного образовательного стандарта РФ".

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