Захоплення Бахмута могло стати для РФ насамперед символічною метою, - британська розвідка

Для РФ захоплення Бахмута мало б обмежену оперативну цінність, але це могло стати для Москви насамперед символічною метою.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що російські війська продовжують зосереджувати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневих засобів на приблизно 15-кілометровій ділянці укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.

"Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями Росія, найімовірніше, здійснила невелике просування на південній осі цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо невеликої річки Бахмутка" - йдеться в огляді.

Зазначається, що Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх наступальних зусиль з початку серпня 2022 року.

"Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками. Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою" - зазначає британська розвідка.

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