Захоплення Бахмута могло стати для РФ насамперед символічною метою, - британська розвідка
Для РФ захоплення Бахмута мало б обмежену оперативну цінність, але це могло стати для Москви насамперед символічною метою.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що російські війська продовжують зосереджувати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневих засобів на приблизно 15-кілометровій ділянці укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.
"Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями Росія, найімовірніше, здійснила невелике просування на південній осі цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо невеликої річки Бахмутка" - йдеться в огляді.
Зазначається, що Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх наступальних зусиль з початку серпня 2022 року.
"Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками. Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою" - зазначає британська розвідка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тим часом
У районі Сватове - Кремінна (Луганська область), де російські загарбники встановили оборонну «лінію Вагнера», Сили оборони України продовжують контрнаступ, повільно, але впевнено просуваючись уперед.Про просування ЗСУ говорять не лише українські джерела, а й ресурси окупантів. "Орки ниють, що ЗСУ пішли в атаку в районі Кремінна - Сватове Луганської області", - пишуть автори каналу "Україна 365".
Гуменюк? Ти, хто?
щоб Окурок на параді оголосив про "історичну перемогу".
До того ж - його видобуток коштує в рази дорожче від видобутку традиційного , і потребує західних технологій .