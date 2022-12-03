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Новини Агресія Росії проти України
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Захоплення Бахмута могло стати для РФ насамперед символічною метою, - британська розвідка

бахмут

Для РФ захоплення Бахмута мало б обмежену оперативну цінність, але це могло стати для Москви насамперед символічною метою.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що російські війська продовжують зосереджувати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневих засобів на приблизно 15-кілометровій ділянці укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.

"Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями Росія, найімовірніше, здійснила невелике просування на південній осі цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо невеликої річки Бахмутка" - йдеться в огляді.

Зазначається, що Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх наступальних зусиль з початку серпня 2022 року.

"Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками. Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою" - зазначає британська розвідка.

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Автор: 

кремль (521) розвідка (3856) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+7
Мыши кололись, плакали, но жрали кактус
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03.12.2022 09:48
+5
дивіться там в штабі,щоб Бахмут не був відволікаючою пасткою.
а тим часом
У районі Сватове - Кремінна (Луганська область), де російські загарбники встановили оборонну «лінію Вагнера», Сили оборони України продовжують контрнаступ, повільно, але впевнено просуваючись уперед.Про просування ЗСУ говорять не лише українські джерела, а й ресурси окупантів. "Орки ниють, що ЗСУ пішли в атаку в районі Кремінна - Сватове Луганської області", - пишуть автори каналу "Україна 365".
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03.12.2022 09:46
+4
положить там как делды как минимум дивизию но все равно ломитси через 1ю линию обороны когда их там 3 Стратеги в рашке левел бох и босх
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03.12.2022 09:56
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Британська? А де наша?
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03.12.2022 09:40 Відповісти
На то вона і наша розвідка, щоб виявляти і на кожному кроці це не висвітлювати. Повірте, кому потрібно- той знає. Віримо ЗСУ!
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03.12.2022 09:53 Відповісти
дивіться там в штабі,щоб Бахмут не був відволікаючою пасткою.
а тим часом
У районі Сватове - Кремінна (Луганська область), де російські загарбники встановили оборонну «лінію Вагнера», Сили оборони України продовжують контрнаступ, повільно, але впевнено просуваючись уперед.Про просування ЗСУ говорять не лише українські джерела, а й ресурси окупантів. "Орки ниють, що ЗСУ пішли в атаку в районі Кремінна - Сватове Луганської області", - пишуть автори каналу "Україна 365".
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03.12.2022 09:46 Відповісти
Чорне море на боці українців попри те, що російські війська вивели свої носії "Калібрів". Оскільки зараз в акваторії нарощується штормова погода.

Гуменюк? Ти, хто?
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03.12.2022 09:47 Відповісти
Мыши кололись, плакали, но жрали кактус
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03.12.2022 09:48 Відповісти
Летіли гусі і два гуся
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03.12.2022 09:49 Відповісти
Сказав експерт шо там в соляних шахтах величезна кількість зброі ше часів громадянськоі віини 1918 р. -- от вони туди і рвуться .
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03.12.2022 09:50 Відповісти
Війна з 1918?
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03.12.2022 09:55 Відповісти
Так. З 1812 французам віддана.
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03.12.2022 09:57 Відповісти
Не вся .
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03.12.2022 10:04 Відповісти
В 1918 р була віина -- ну так случилось - квадратні зчепились з круглими і багато зброі тієі пори очутилось в підземних коп"ях Бахмута .
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03.12.2022 10:02 Відповісти
положить там как делды как минимум дивизию но все равно ломитси через 1ю линию обороны когда их там 3 Стратеги в рашке левел бох и босх
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03.12.2022 09:56 Відповісти
Так цацапи мали взяти Бахмут до 1 грудня цього року. Щось пішло не так. А головне українці перевірили "Другу армію світу" на міцність і виявилася бутафорія, її сила тільки в їх телевізорі.
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03.12.2022 10:14 Відповісти
При всій повазі,але не требаинедооцінювати рашистів.Недооцінка ворога може зіграти злий жарт з нами,як це трапилось з ними,на початку вторгнення.Поцікавтесь як вони перебудували свої дії в атаці під тим же Бахмутом.Так вони завалюють поля трупами своїх "баранів" але намацують успішну,для себе,тактику своїх дій.Проблеми почнуться коли намацають.І це,нажаль,станеться вже скоро.
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03.12.2022 10:20 Відповісти
Вони збиралися цілком захопити Донецьку та Луганську області до 9 травня 2022 року,

щоб Окурок на параді оголосив про "історичну перемогу".
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03.12.2022 10:23 Відповісти
Яка символіка?Все значно простіше та прогматичніше.Бахмут це одна,з трьох,точок залежів сланцевого газу(трикутник Святогірськ-Слов'янськ- Бахмут) а ще це початок ВОДОВОДУ на Донецьк та Маріуполь.З початком крупномасштабного вторгнення там з водою реальна "дупа".
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03.12.2022 10:14 Відповісти
Кто там тебе на линии фронта даст сланцевый газ добывать....или ты думаеш Украина Бахмут отдаст на переговорах? Даже после Минска граничные области каждый день обстреливались ,какой над сланец? Просто орки пытаются придать хоть какой-то смысл своей утилизации под бахмутом.....который к тому же ещё пусть возьмут для начала....6 месяцев уже тактику подбирают...мы за это время изюм лиман Купянск Херсон берислав взяли...пока они подберут тактику мы пол луганской освободим)
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03.12.2022 11:14 Відповісти
Той сланцевий газ кацапні і нафіг не потрібен . ! В них і звичайного нема куди дівати . . Русня - найпалкіші на планеті противники сланцевого газу .
До того ж - його видобуток коштує в рази дорожче від видобутку традиційного , і потребує західних технологій .
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03.12.2022 11:23 Відповісти
Це так, сланець кацапам не потрібен, але вони прагнуть не дати можливості його видобувати Україні .
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03.12.2022 12:24 Відповісти
Це, як Київ, тільки Бахмут.
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03.12.2022 10:16 Відповісти
Схоже - головною метою спєцапірациі був захват Бахмута . . А Київ , Харків , Херсон , то все були відволікаючі маневри .
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03.12.2022 11:16 Відповісти
 
 