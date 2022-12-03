У Закарпатській області хочуть заборонити використання зовнішнього освітлення

Використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвіток, освітлення вулично-дорожньої мережі планують заборонити у Закарпатській області. Рішення буде ухвалено у понеділок на засіданні Ради оборони міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микита.

"У понеділок на засідання Ради оборони області буде винесено проєкт рішення про введення заборони на використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвічування, освітлення вулично-дорожньої мережі тощо", - йдеться в повідомленні.

Вуличне освітлення буде відключено незалежно від графіків відключень електропостачання, які зараз систематизують.

"У країні війна, тому цієї зими без святкової ілюмінації. Залишаємо світло лише в будинках та об'єктах критичної інфраструктури. Все інше відключаємо до стабілізації ситуації з енергозабезпеченням у країні", - зазначив Микита.

За дотриманням правил відключення вуличного освітлення стежитимуть співробітники поліції, СБУ, РВА та керівники територіальних громад.

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