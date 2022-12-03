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Новини Агресія Росії проти України
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Майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів ліквідували піротехніки ДСНС на Київщині

богачук,розмінування

З початку повномасштабної агресії РФ проти України на території Київської області ліквідовано майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Усього з початку робіт фахівці очистили 21660,63 га території, з них 5057,58 га – с/г угідь, 61,29 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 2129 домогосподарств, 284 об’єкти, 1898,93 км автомобільних доріг, 1393,31 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби піротехніки ДСНС працювали у 7 населених пунктах області.

"Очищено 1 га території. Перевірено 2,105 км автомобільних доріг, 1 домогосподарство. Знешкоджено 199 одиниць ВНП", повідомили в ОВА. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 12,5 тис. вибухонебезпечних предметів знешкоджено на визволених територіях Херсонської та Миколаївської областей

Автор: 

Київська область (4005) ДСНС (5088) розмінування (987)


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навіщо самим-є полонені...
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03.12.2022 12:32 Відповісти
 
 