Майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів ліквідували піротехніки ДСНС на Київщині

З початку повномасштабної агресії РФ проти України на території Київської області ліквідовано майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Усього з початку робіт фахівці очистили 21660,63 га території, з них 5057,58 га – с/г угідь, 61,29 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 2129 домогосподарств, 284 об’єкти, 1898,93 км автомобільних доріг, 1393,31 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби піротехніки ДСНС працювали у 7 населених пунктах області.

"Очищено 1 га території. Перевірено 2,105 км автомобільних доріг, 1 домогосподарство. Знешкоджено 199 одиниць ВНП", повідомили в ОВА.

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