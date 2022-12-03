Кім анонсував перегляд графіків відключення електроенергії на Миколаївщині

Із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії.

Про це глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"З понеділка вимагатиму від "Обленерго" перегляду графіків по області. Швидше за все відключення будуть по 4 години з подачею світла 2-4 години", - розповів він.

За словами глави регіону, ліміти на область дають невеликі, з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Зокрема, як зазначив Кім, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".

"Генерація зростає. Треба терпіти", - констатував він.

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