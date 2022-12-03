Харківська облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області очільника ОПЗЖ в регіоні Райніна
Сьогодні, 3 грудня, Харківська облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області, очільника ОПЗЖ в регіоні Ігоря Райніна.
Про це повідомив український мільйонер, командир добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) "Хартія" Всеволод Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Харківська Облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області, очільника ОПЗЖ в регіоні Ігоря Райніна. Я особисто робив звернення до Голови Облради Тетяни Єгорової-Луценко щодо цього персонажа.
Ми багато бачили випадків, коли колишні "регіонали януковича"перефарбовувались в провладні кольори для того щоб залишитися біля корита. Ця "політична хвойда"перевершила всіх. Воно перефарбувалось з патріота в ОПЗЖ Бойка, яке до останнього захищало політику кацапів щодо України, а сам Бойко особисто літав до Москви цілувати Ху…ла в дупу. Багато у кого навіть з його близьких був шок, але особисто я навіть не здивувався.
На протязі багатьох років при мовчазної згоді не аби яких патріотів Петра Порошенка та Бориса Ложкіна, цей обертень знущався над бізнесменами, держслужбовцями і навіть пересічними громадянами Харківської області, які перейшли йому дорогу, або просто потрапили в поле його зору своїми успіхами. За інформацією із ЗМІ з допомогою правоохоронців та кримінальних елементів, він створив цілу систему, яка
фактично займалось рекетом в регіоні на державному рівні. Тіньові оборудки з землями запасу( привіт пан Оберемок), нерухомістю, бюджетними коштами, гроші за призначення на посади, "обілечування"бізнесу- все це повинно було збагачувати родину "жорсткого гнома".
На протязі декількох років поспіль, за його замовленням на мене особисто здійснювався шалений тиск з боку правоохоронних органів і державних установ. Гномік був злий, він бився в істериках, тупав маленькою ніжкою і стукав кулачком по столу на нарадах з силовиками в себе в кабінеті, вимагаючи, дослівно "знайти щось", "розірвати", "посадити на короткий поводок і щоб я радів, що це не петля на шії". Зовсім не так він виглядав сьогодні на трансляції сесії, Були й порядні правоохоронці, які розповідали мені це і не виконували злочинних наказів, а були й інші. Одним словом нічого в нього не вийшло. Бо де Слона де Моська.
І що ви думаєте? Де цей херой зараз. У в’язниці? А ось і ні. Він приспокійно собі мешкає в п’ятизірковому Прем’єр Паласі в Києві, разом самі знаєте з ким і все в нього здається добре.
Я знаю, що воно захоче помститися. І це буде щось підступне, що він зробить нишком, як завжди. На дуель одним словом не викличе, бо благородства там нуль, на відміну від підлісті й непорядності. В будь якому випадку, ніхто його не боїться, бо правда не на його боці, тому хай краще не потрапляє на очі", - розповів Кожемяко.
Будь ласка, зачекайте...
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Ху@ лу капут ‼️‼️
если еще протянет 15 лет - зто будет для него достижением.
3 29 серпня 2016 року призначений главою Адміністрації Президента України
Повне його ПІБ - Райнін Ігор Львович. Чомусь у рошенко була схильність призначати собі главою Адміністрації шнобелів. Спочатку Ложкін був, потім замість нього Райнін.
І яка насподіванка:
З 27 листопада 2019 року - голова Харківської обласної організації партії «Опозиційна платформа - За життя»
Треба прийняти закон у ВР щоб сигарети продавали тільки у маркетах площею 400 кв метрів і не менше.
NV.UA
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А раніше чомусь у пана кожемяко претензій до Порошенка не було.
- До революции большинство из них работало как раз под прикрытием налоговой.
- Я помню, как это было. Там многие вопросы решались через Киев. Сейчас такого нет. Это больше похоже на местные инициативы. Очень уж им трудно всем отказаться от легких денег.
- По вашим словам выходит, что центральная власть не имеет никакого влияния на то, что происходит в Харьковской области. Ни президент, ни премьер.
- Так нельзя сказать. Сложно иногда отследить все, что происходит в регионах. Зависит же многое от кадров на местах. По тем рычагам, которые есть у налоговой, не всегда можно быстро определить, что происходит в регионах. Есть некий лаг - от получения информации, ее обработки и анализа до принятия каких-то решений.
Здесь очень важна роль реального бизнеса, который доносил бы информацию до центра всеми доступными способами. Думаю, все станет на свои места. Это опять же вопрос времени.
були і хто грішить прямо зараз - теж має оцінитися. Дякую, що хочете зрозуміти Mr!
Україна - понад усе!
міскця на будь-якому рівні влади. Харківських фарбованих треба буде добре прополоскати.
Слава Україні!
РОБІТНИКІВ СПЕЦСЛУЖБ УКРАЇНИ, БО НИНІШНЯ ВЛАДА НЕ БУДЕ ФІНАНСУВАТИ
СВОЇХ ВБИВЦЬ 🤓
Мені що було бажання сперечатися про структури розвідки Ізраїлю, дристовичу також "прівєт" ублюдку кремлівському.