Харківська облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області очільника ОПЗЖ в регіоні Райніна

Сьогодні, 3 грудня, Харківська облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області, очільника ОПЗЖ в регіоні Ігоря Райніна.

Про це повідомив український мільйонер, командир добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) "Хартія" Всеволод Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Харківська Облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області, очільника ОПЗЖ в регіоні Ігоря Райніна. Я особисто робив звернення до Голови Облради Тетяни Єгорової-Луценко щодо цього персонажа.

Ми багато бачили випадків, коли колишні "регіонали януковича"перефарбовувались в провладні кольори для того щоб залишитися біля корита. Ця "політична хвойда"перевершила всіх. Воно перефарбувалось з патріота в ОПЗЖ Бойка, яке до останнього захищало політику кацапів щодо України, а сам Бойко особисто літав до Москви цілувати Ху…ла в дупу. Багато у кого навіть з його близьких був шок, але особисто я навіть не здивувався.

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На протязі багатьох років при мовчазної згоді не аби яких патріотів Петра Порошенка та Бориса Ложкіна, цей обертень знущався над бізнесменами, держслужбовцями і навіть пересічними громадянами Харківської області, які перейшли йому дорогу, або просто потрапили в поле його зору своїми успіхами. За інформацією із ЗМІ з допомогою правоохоронців та кримінальних елементів, він створив цілу систему, яка

фактично займалось рекетом в регіоні на державному рівні. Тіньові оборудки з землями запасу( привіт пан Оберемок), нерухомістю, бюджетними коштами, гроші за призначення на посади, "обілечування"бізнесу- все це повинно було збагачувати родину "жорсткого гнома".

На протязі декількох років поспіль, за його замовленням на мене особисто здійснювався шалений тиск з боку правоохоронних органів і державних установ. Гномік був злий, він бився в істериках, тупав маленькою ніжкою і стукав кулачком по столу на нарадах з силовиками в себе в кабінеті, вимагаючи, дослівно "знайти щось", "розірвати", "посадити на короткий поводок і щоб я радів, що це не петля на шії". Зовсім не так він виглядав сьогодні на трансляції сесії, Були й порядні правоохоронці, які розповідали мені це і не виконували злочинних наказів, а були й інші. Одним словом нічого в нього не вийшло. Бо де Слона де Моська.

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І що ви думаєте? Де цей херой зараз. У в’язниці? А ось і ні. Він приспокійно собі мешкає в п’ятизірковому Прем’єр Паласі в Києві, разом самі знаєте з ким і все в нього здається добре.

Я знаю, що воно захоче помститися. І це буде щось підступне, що він зробить нишком, як завжди. На дуель одним словом не викличе, бо благородства там нуль, на відміну від підлісті й непорядності. В будь якому випадку, ніхто його не боїться, бо правда не на його боці, тому хай краще не потрапляє на очі", - розповів Кожемяко.