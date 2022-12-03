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Харківська облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області очільника ОПЗЖ в регіоні Райніна

райнин

Сьогодні, 3 грудня, Харківська облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області, очільника ОПЗЖ в регіоні Ігоря Райніна.

Про це повідомив український мільйонер, командир добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) "Хартія" Всеволод Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Харківська Облрада позбавила звання Почесний Громадянин Області, очільника ОПЗЖ в регіоні Ігоря Райніна. Я особисто робив звернення до Голови Облради Тетяни Єгорової-Луценко щодо цього персонажа.

Ми багато бачили випадків, коли колишні "регіонали януковича"перефарбовувались в провладні кольори для того щоб залишитися біля корита. Ця "політична хвойда"перевершила всіх. Воно перефарбувалось з патріота в ОПЗЖ Бойка, яке до останнього захищало політику кацапів щодо України, а сам Бойко особисто літав до Москви цілувати Ху…ла в дупу. Багато у кого навіть з його близьких був шок, але особисто я навіть не здивувався.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексглаву АП Райніна обрали головою харківської "ОПЗЖ": "Він не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада, і йому було дуже важко". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На протязі багатьох років при мовчазної згоді не аби яких патріотів Петра Порошенка та Бориса Ложкіна, цей обертень знущався над бізнесменами, держслужбовцями і навіть пересічними громадянами Харківської області, які перейшли йому дорогу, або просто потрапили в поле його зору своїми успіхами. За інформацією із ЗМІ з допомогою правоохоронців та кримінальних елементів, він створив цілу систему, яка

фактично займалось рекетом в регіоні на державному рівні. Тіньові оборудки з землями запасу( привіт пан Оберемок), нерухомістю, бюджетними коштами, гроші за призначення на посади, "обілечування"бізнесу- все це повинно було збагачувати родину "жорсткого гнома".

На протязі декількох років поспіль, за його замовленням на мене особисто здійснювався шалений тиск з боку правоохоронних органів і державних установ. Гномік був злий, він бився в істериках, тупав маленькою ніжкою і стукав кулачком по столу на нарадах з силовиками в себе в кабінеті, вимагаючи, дослівно "знайти щось", "розірвати", "посадити на короткий поводок і щоб я радів, що це не петля на шії". Зовсім не так він виглядав сьогодні на трансляції сесії, Були й порядні правоохоронці, які розповідали мені це і не виконували злочинних наказів, а були й інші. Одним словом нічого в нього не вийшло. Бо де Слона де Моська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокурори на Харківщині виявили списки місцевих зрадників та колаборантів. ФОТОрепортаж

І що ви думаєте? Де цей херой зараз. У в’язниці? А ось і ні. Він приспокійно собі мешкає в п’ятизірковому Прем’єр Паласі в Києві, разом самі знаєте з ким і все в нього здається добре.

Я знаю, що воно захоче помститися. І це буде щось підступне, що він зробить нишком, як завжди. На дуель одним словом не викличе, бо благородства там нуль, на відміну від підлісті й непорядності. В будь якому випадку, ніхто його не боїться, бо правда не на його боці, тому хай краще не потрапляє на очі", - розповів Кожемяко.

Автор: 

облрада (283) почесне звання (29) Харків (5563) Харківщина (6054) Райнін Ігор (39) Кожемяко (15) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+15
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03.12.2022 19:39
+13
Перестаньте верить в эту херню. путлер "умирает" уже лет 10
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03.12.2022 19:49
+8
https://prm.ua/naybilsha-v-kharkovi-tiutiunova-merezha-shcho-nalezhyt-terekhovu-nichoho-ne-platyt-v-biudzhet-zmi/ Найбільша в Харкові тютюнова мережа, що належить Терехову, нічого не платить в бюджет - ЗМІ

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03.12.2022 19:55
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03.12.2022 19:39 Відповісти
Надо было избавить его головы через отсечение.
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03.12.2022 19:40 Відповісти
«Владимир Путин упал с лестницы в своей официальной резиденции и испачкался, продолжая страдать от рака, сообщает телеграмм-канал, который ссылается на его телохранители. 70-летний российский лидер, здоровье которого заметно ухудшилось с тех пор, как он начал войну в Украине, пострадал от падения в среду вечером, когда он спустился по лестнице в своем московском доме… Путин приземлился на свой копчик, упал на пять ступеней, затем скатился на бок и соскользнул еще на две. По данным канала, резкое воздействие заставило его «непроизвольно испражняться» из-за «рака желудочно-кишечного тракта».

Ху@ лу капут ‼️‼️
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03.12.2022 19:45 Відповісти
Перестаньте верить в эту херню. путлер "умирает" уже лет 10
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03.12.2022 19:49 Відповісти
все равно умрет, больше 100 лет точно не протянет.

если еще протянет 15 лет - зто будет для него достижением.
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03.12.2022 19:55 Відповісти
Брехня!!!Не на пять,а на Шесть!!!
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03.12.2022 20:35 Відповісти
Так Райнін вроді був очільником адміністрації презідента пісоя Ложкіна ?
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03.12.2022 19:49 Відповісти
Той самий. 2016-2019 роки. Цікаво, хто ж тоді був президентом? Га?
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03.12.2022 20:44 Відповісти
Це ж пєтькіна креатура. Він його у себе тримав:

3 29 серпня 2016 року призначений главою Адміністрації Президента України

Повне його ПІБ - Райнін Ігор Львович. Чомусь у рошенко була схильність призначати собі главою Адміністрації шнобелів. Спочатку Ложкін був, потім замість нього Райнін.

І яка насподіванка:

З 27 листопада 2019 року - голова Харківської обласної організації партії «Опозиційна платформа - За життя»
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03.12.2022 19:53 Відповісти
https://prm.ua/naybilsha-v-kharkovi-tiutiunova-merezha-shcho-nalezhyt-terekhovu-nichoho-ne-platyt-v-biudzhet-zmi/ Найбільша в Харкові тютюнова мережа, що належить Терехову, нічого не платить в бюджет - ЗМІ

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03.12.2022 19:55 Відповісти
та цей якийсь алкаш... не повірю, що алкаш буде патріотом України, алкаші слухають чортів, а всі чорти за ЧСВ-шний совок.
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03.12.2022 19:57 Відповісти
Просто кондом.
Треба прийняти закон у ВР щоб сигарети продавали тільки у маркетах площею 400 кв метрів і не менше.
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03.12.2022 23:10 Відповісти
Не минуло й півроку ...
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03.12.2022 19:58 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fpolitics%2Fskandal-z-avto-kirila-timoshenka-policiya-shukaye-hto-zliv-foto-zhurnalistam-novini-ukrajini-50288477.html%3Ffbclid%3DIwAR3i7XBF2_XWqTbUsCToDSQQJRzc18rhqD9rw8D_d3aE9SFBeD5bd1eSqiM&h=AT0z4zjMgBcTptKSu7Hz-il_1OESMNWhwiPriI45L6_WSGAB9KGDx9zJxXvLlW0bgO-vlz1wHrA0MrZSYJgRJza56JclTqqC10uuivv4teNcSpBPGv1ojZ5aLQPzzYgspoY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ROu3W5Uj_hnIjqvBePFTT4IeH0bfYg2lLtNo1Ur9ZK0BWeojklPKLv00oQ9IH2kcQWgRG-vjCeY34fq_iWH9WVS5Ksg2eM9YhYuWD2qLClAlTHoRouZW5dOoHN69Wy_i2 https://nv.ua/.../skandal-z-avto-kirila-timoshenka...





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03.12.2022 19:59 Відповісти
Це той ослойоб що був Головою адміністрація президента у Порошенка, цікава історія, як все з Порошенком повязано , починаючи з Медведчука
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03.12.2022 20:03 Відповісти
Райнин - креатура Гройсмана, и друган Авакова. у Порошенко были другие претенденты на главу администрации. "...Джерела в АП впевнені - зірвав призначення Ковальчука прем'єр-міністр Володимир Гройсман, з яким у Віталія Ковальчука давній конфлікт. Як відомо, Гройсман свого часу не погодився на те, щоб Ковальчук зайняв пост першого віце-прем'єра і керівника усього економічного блоку уряду. Тепер же Гройсман нібито переконав президента в тому, що з Райніним у нього, як у голови уряду, комунікація буде краще. Президент на доводи прем'єра піддався, після чого головним претендентом на посаду став Райнин...."
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03.12.2022 20:29 Відповісти
Не робіть з Порошенка дурня, якому могли вчухати москаля, Порошенка оточували кацапські зрадники такі як Медведчук, Ранін, Свинарчуки та інша нечисть
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04.12.2022 19:56 Відповісти
Цікава тільки для зелених дурнів для решти цікава про співпрацю Медведчука і його холуя зелю.
А раніше чомусь у пана кожемяко претензій до Порошенка не було.

- До революции большинство из них работало как раз под прикрытием налоговой.

- Я помню, как это было. Там многие вопросы решались через Киев. Сейчас такого нет. Это больше похоже на местные инициативы. Очень уж им трудно всем отказаться от легких денег.

- По вашим словам выходит, что центральная власть не имеет никакого влияния на то, что происходит в Харьковской области. Ни президент, ни премьер.

- Так нельзя сказать. Сложно иногда отследить все, что происходит в регионах. Зависит же многое от кадров на местах. По тем рычагам, которые есть у налоговой, не всегда можно быстро определить, что происходит в регионах. Есть некий лаг - от получения информации, ее обработки и анализа до принятия каких-то решений.

Здесь очень важна роль реального бизнеса, который доносил бы информацию до центра всеми доступными способами. Думаю, все станет на свои места. Это опять же вопрос времени.
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04.12.2022 05:58 Відповісти
Я бачу гарно навчилися пердіти губами ,а що ще вмієте робити?
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04.12.2022 19:57 Відповісти
Що не так дебіли, заїло , я вмію твких як ти дебилоїдів *******.
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05.12.2022 05:57 Відповісти
Шмаркач прибери свою соплі та слюні, я бачу і так що тебе зачали в пьяному угарі старим,кривим вялим членом
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05.12.2022 19:36 Відповісти
Шмаркач це ти дебіл мені за 60, от тебе зачали уроди тому таким дебілом родився, довбень іди займись тим чим все життя займався соси члени.
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05.12.2022 19:47 Відповісти
Що ти там заскавчав як повія, дрищ прищавий
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05.12.2022 20:03 Відповісти
Чмошнику вже сциш іди посмокчи займись тим чим займався все своє дебільне життя.
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05.12.2022 20:05 Відповісти
Мирон, я бачу тебе батьки з кизяків зліпили, ти не хвилюйся бо ще помреш, поананіруй свою висячу,зморщену кишку і тебе попустить
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05.12.2022 20:31 Відповісти
За мене не переживай, в мене все чудово, ти за себе дурнику переживай, важко такому тупому жити от і приходиться тобі смоктати й чужі зади вилизувати.
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05.12.2022 20:34 Відповісти
Да якого ху,,,,,,Я я буду за тебе хвилюватися , мене не цікавлять старі потвори у яких відсутній мозок,
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05.12.2022 20:38 Відповісти
Мозок відсутній в тебе це вже очевидно, а старий я чи не старий, але повір що при зустрічі будеш рачки повзати і проклинати день коли родився півнику.
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05.12.2022 20:42 Відповісти
Який суворий бравий солдат Швейка, гарно навчився пердіти своїми губами,а що ще вмієш? Шиптунішка тобі пора в люлю, незабудь попукать перед сном
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05.12.2022 21:46 Відповісти
Півнику займись тим що любиш, посмокчи.
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05.12.2022 21:48 Відповісти
чмошник зелений.
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05.12.2022 06:01 Відповісти
Я шось не зрозумів...тут що святого Петра згадали не в тому сенсі, як дехто бачить?!
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03.12.2022 20:23 Відповісти
Хто кого як бачить і хто що зараз робить, треба буде ще оцінити. Які у кого гріхи
були і хто грішить прямо зараз - теж має оцінитися. Дякую, що хочете зрозуміти Mr!
Україна - понад усе!
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03.12.2022 20:47 Відповісти
Я вот только не понял он:..."він створив цілу систему, яка фактично займалось рекетом в регіоні на державному рівні..." Это было до назначения главой АП, во время или после? Или в сочетании вобщем?

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03.12.2022 20:49 Відповісти
Дякую, пане Всеволоде, за "Хартію" і за боротьбу із негідниками. Райніну не має бути
міскця на будь-якому рівні влади. Харківських фарбованих треба буде добре прополоскати.
Слава Україні!
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03.12.2022 21:14 Відповісти
ЯЩО І РОБИТИ В УКРАЇНІ МОССАД ТО ТІЛЬКИ НА ПРИВАТНИХ НАЧАЛАХ З БУВШИХ
РОБІТНИКІВ СПЕЦСЛУЖБ УКРАЇНИ, БО НИНІШНЯ ВЛАДА НЕ БУДЕ ФІНАНСУВАТИ
СВОЇХ ВБИВЦЬ 🤓
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03.12.2022 23:04 Відповісти
Моссад - то розвідслужба Ізраїлю. Як ЦРУ в США чи МІ-6 у Великобританії. А от ліквідацією ворогів країни в Ізраїлі займається власне управління Мецада в структурі Моссаду, куди входять й аналітики, і допоміжні служби, і безпосередні ліквідатори з групи Кідон (Багнет). То різні неуки-хайповики типу тоші геращенка чи люсі арестовича завели пісеньку про *Україні потрібен Моссад*. Розвідка в нас є), нам потрібна своя *Мецада*...
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03.12.2022 23:31 Відповісти
Читав про що я написав ? Наприкад про патріотів України зі своїми цілями.
Мені що було бажання сперечатися про структури розвідки Ізраїлю, дристовичу також "прівєт" ублюдку кремлівському.
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04.12.2022 12:45 Відповісти
А взагалі якась дурня, йому то почесне звання до одного місця, як що є за що судіть. Три роки зелені чмошники при владі, а за найвеличніше досягнення видають позбавлення звання, а не суд і кримінальні справи. Звичайні блазні як і їх прихильники.
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04.12.2022 06:06 Відповісти
 
 