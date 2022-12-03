Посилення України є ефективним інструментом відновлення довготривалого миру в Європі, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що посилення України є єдиним ефективним інструментом відновлення довготривалого миру в Європі.

Про це він заявив під час зустрічі з делегацією Європейського Парламенту на чолі із заступником глави Комітету із закордонних справ Урмасом Паетом (Естонія), очільницею Підкомітету з питань безпеки та оборони Наталі Луазо (Франція) та євродепутатами, представниками Німеччини, Хорватії, Польщі та Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Резніков подякував європарламентарям за прийняту 23 листопада резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. 494 голосами Європарламент постановив, що акти російського терору проти українського населення є воєнними злочинами.

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Пает та Луазо запевнили українську сторону у продовженні й посиленні надання військової підтримки від Європейського фонду миру та Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EU MAM Ukraine) щодо підготовки українських військовослужбовців.

Міністр оборони озвучив актуальні потреби, які необхідні Збройним силам України для боротьби з російським агресором. Він наголосив, що суттєве посилення України є єдиним ефективним інструментом відновлення довготривалого миру в Європі.

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"Ворог веде ракетний терор по нашій критичній інфраструктурі, містах та мирних українцях. Від російських ракет гинуть наші громадяни. Щоб їх захистити та врятувати життя, нам потрібне відповідне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Маємо бути об’єднані проти окупанта й розуміти, що українські захисники захищають не тільки свій народ, а й майбутнє Європи. Агресор буде покараний і понесе відповідальність за наслідки розв’язаної проти України війни, – заявив Резніков.

Глава Міноборони також акцентував на необхідності прийняття пришвидшених рішень щодо надання допомоги Україні з боку ЄС.

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