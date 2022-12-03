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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Посилення України є ефективним інструментом відновлення довготривалого миру в Європі, - Резніков

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що посилення України є єдиним ефективним інструментом відновлення довготривалого миру в Європі.

Про це він заявив під час зустрічі з делегацією Європейського Парламенту на чолі із заступником глави Комітету із закордонних справ Урмасом Паетом (Естонія), очільницею Підкомітету з питань безпеки та оборони Наталі Луазо (Франція) та євродепутатами, представниками Німеччини, Хорватії, Польщі та Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Резніков подякував європарламентарям за прийняту 23 листопада резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. 494 голосами Європарламент постановив, що акти російського терору проти українського населення є воєнними злочинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сподівається отримати від Іспанії передусім ЗРК Hawk, - Резніков

Пает та Луазо запевнили українську сторону у продовженні й посиленні надання військової підтримки від Європейського фонду миру та Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EU MAM Ukraine) щодо підготовки українських військовослужбовців.

Міністр оборони озвучив актуальні потреби, які необхідні Збройним силам України для боротьби з російським агресором. Він наголосив, що суттєве посилення України є єдиним ефективним інструментом відновлення довготривалого миру в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала понад 16 тисяч ударів по Україні, 97% цілей - цивільні, - Резніков

"Ворог веде ракетний терор по нашій критичній інфраструктурі, містах та мирних українцях. Від російських ракет гинуть наші громадяни. Щоб їх захистити та врятувати життя, нам потрібне відповідне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Маємо бути об’єднані проти окупанта й розуміти, що українські захисники захищають не тільки свій народ, а й майбутнє Європи. Агресор буде покараний і понесе відповідальність за наслідки розв’язаної проти України війни, – заявив Резніков.

Глава Міноборони також акцентував на необхідності прийняття пришвидшених рішень щодо надання допомоги Україні з боку ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведемо переговори про можливість передачі Україні ракет для систем С-300, - Резніков

Автор: 

безпека (929) Європарламент (1041) Резніков Олексій (1445)


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"Шутнік" намалювався.
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03.12.2022 23:37 Відповісти
до сліз...
///
Малюк притиснувся до Захисника в автобусі та заснув ❤️

https://t.me/channel24_ua/65357

За словами мами, дитина неспокійно спить після початку війни.
Вперше за довгий час хлопчик міцно заснув...
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03.12.2022 23:40 Відповісти
Дуже зворушливо , дійсно до сліз 😪
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03.12.2022 23:54 Відповісти
і головне - від Захисника малюку нічим не пахне (як деяким зажратим нахабним довбо***)
а лише спокій і впевненість - дитина довіряє і вірить в ЗСУ
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04.12.2022 00:02 Відповісти
Єдиною запорукою довготривалого миру у світі є знищення підоРахи. Крапка.
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04.12.2022 00:12 Відповісти
Довготривалу безпеку Європі, гарантує тільки загальний кордон, Китая та України! Як що Китай, не захоче повторити долю копростану! Рюзьгіє повинні бути у себе дома, у Монголії !
Вибачте, але іншого не дано...

«Этот народ имеет более наклонности к рабству, чем к свободе. Я слышал, как слуги жаловались, что господа недостаточно бьют их. Москвичи считаются хитрее и лживее чем все остальные... Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть...» - советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г.
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04.12.2022 00:35 Відповісти
дуже ***** смішно,проміняти 140 лямів їбанутих,на півтора млрд таких же рабів,я з вас холодний,китай таке ж саме болото що і раха,і почуває себе він поки що досить впевнено,бо досі йому свербить Тайвань,і цю ********** йому поки що ніяк не припекли
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04.12.2022 20:26 Відповісти
"обмеження" ЄС ціни на рашистську нафту в 60 баксів є ефективним посилення фінансування рашистської війни в Україні.Де. плять .беруться ці прорашистські консерви , у кріслах міністерства оборони?
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04.12.2022 02:07 Відповісти
Офіс преЗЕдента України
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04.12.2022 20:27 Відповісти
 
 