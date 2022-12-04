Міжнародні інституції мають відреагувати на спроби РФ використати холод як засіб ведення війни, - генпрокурор Костін

Використання Росією зими як засобу ведення війни не може залишитися поза увагою міжнародних інституцій, адже наразі понад десять мільйонів українців не мають води, електроенергії та опалення.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі з комісарами незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування злочинів в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Також під час зустрічі з комісарами незалежної міжнародної комісії ООН, які перебувають з візитом в країні Костін зауважив, що головне завдання прокурорів - забезпечити правосуддя для потерпілих від злочинів Російської Федерації.

"Ми уважно стежимо за роботою Комісії та беремо до уваги висновки у звітах ООН. Війна, яку веде агресор, націлена на те, щоб тероризувати та заморозити цивільне населення холодною зимою. Понад десять мільйонів українців не мають води, електроенергії та опалення. Використання Росією зими як засобу ведення війни не може залишитися поза увагою міжнародних інституцій", - заявив Костін.

Голова Міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації в Україні Ерік Мьосе відзначив плідну співпрацю з Офісом генерального прокурора.

Також в ході зустрічі сторони обговорили особливості розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів, а також виклики, з якими стикаються прокурори.

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"Головне завдання прокурорів - забезпечити правосуддя для потерпілих, адже це те, чого вони очікують від розслідування. Прокурори працюють над тим, щоб винні у кожному злочині були встановлені та покарані - підкреслив Костін.

Генпрокурор окремо відзначив результативну співпрацю зі Спеціальним представником ООН Прамілою Паттен та її командою. Вони долучилися до створення Стратегії забезпечення підходу, орієнтованого на постраждалих та свідків, для ведення справ щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Цю стратегію використовуватимуть прокурори всіх рівнів під час розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з сексуальним насильством, яке виникає при конфліктах. За підтримки партнерів також триває активна робота над розробкою Стратегії розслідування воєнних злочинів.