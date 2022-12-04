Литва і Латвія відмовили у в’їзді понад тисячі громадян РФ

Литва і Латвія з вересня заборонили в’їзд на свою територію понад 1000 росіян, які мають короткострокові туристичні шенгенські візи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.

У прикордонній службі Литви розповіли, що з 19 вересня країна не пропустила 709 росіян, які не дотримувалися нових правил в'їзду. Також прикордонники анулювали 29 віз. Переважна більшість належала до людей, які подали документи на роботу в Литві, але врешті не з’явилися. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, кількість громадян Росії, які в’їхали в країну, з вересня зросла майже вдвічі.

Це трохи більше, ніж у Латвії. Там кількість росіян, які намагаються потрапити в цю країну, зменшилася майже на 40 %. Латвійські прикордонники заявили, що з вересня відмовили у в'їзді понад 400 громадянам Росії.

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Заборону на в'їзд для російських туристів ввели у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Це пов’язано із забезпеченням національної безпеки та моральними питаннями у зв’язку з агресією Росії проти України. Обмеження не включають візити з гуманітарною метою та в'їзд політично переслідуваних осіб.