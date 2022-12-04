Окупанти готуються вивозити експонати з музеїв Криму

Росіяни проводять заходи з підготовки, аби викрасти колекції та експонати кримських музеїв до РФ, вже завезли пакувальний матеріал до центральних установ.

Про це інформувала організація "Кримській інститут стратегічних досліджень", передає Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що до частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для "евакуації" колекцій. ГО повідомила, що такі заходи можуть початися у разі відступу військ РФ до Перекопа й наступу українських захисників на лівий берег Дніпра.

За даними джерел видання "Бабель", фанерні ящики, рулони поролону та плівки завезли в музеї тимчасово окупованого півострова. "Вони підпорядковані окупаційному міністерству культури Криму. Мова йде про музеї в Бахчисараї, Судаку, Сімферополі та Євпаторії", - пише Бабель.

Зазнанається, що йдеться про такі музеї:

Бахчисарайський історико-культурний та археологічний музей-заповідник.

"Судацька фортеця", яка є відділом Національного заповідника "Софія Київська" в Києві.

Кримський республіканський краєзнавчий музей "Центральний музей Тавриди", куди привезли вкрадені твори мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Кримський етнографічний музей та Будинок-музей Іллі Сельвінського, які є філіями Кримського республіканського краєзнавчого музею "Центральний музей Тавриди".

Кримськотатарський музей мистецтв (після окупації півострова називається "Кримськотатарський музей культурно-історичної спадщини").

Кримський етнографічний музей в Сімферополі.

Сімферопольський художній музей.

Євпаторійський краєзнавчий музей, відділами якого є Музей історії та етнографії кримських караїмів імені С. І. Кушуль та Євпаторійський музей історії Кримської війни.

Також читайте: Російські загарбники пограбували Каховський історичний музей, - Центр національного спротиву