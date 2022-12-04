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Окупанти готуються вивозити експонати з музеїв Криму

дворец,бахчисарай

Росіяни проводять заходи з підготовки, аби викрасти колекції та експонати кримських музеїв до РФ, вже завезли пакувальний матеріал до центральних установ.

Про це інформувала організація "Кримській інститут стратегічних досліджень", передає Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що до частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для "евакуації" колекцій. ГО повідомила, що такі заходи можуть початися у разі відступу військ РФ до Перекопа й наступу українських захисників на лівий берег Дніпра.

За даними джерел видання "Бабель", фанерні ящики, рулони поролону та плівки завезли в музеї тимчасово окупованого півострова. "Вони підпорядковані окупаційному міністерству культури Криму. Мова йде про музеї в Бахчисараї, Судаку, Сімферополі та Євпаторії", - пише Бабель.

Зазнанається, що йдеться про такі музеї:

  • Бахчисарайський історико-культурний та археологічний музей-заповідник.
  • "Судацька фортеця", яка є відділом Національного заповідника "Софія Київська" в Києві.
  • Кримський республіканський краєзнавчий музей "Центральний музей Тавриди", куди привезли вкрадені твори мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.
  • Кримський етнографічний музей та Будинок-музей Іллі Сельвінського, які є філіями Кримського республіканського краєзнавчого музею "Центральний музей Тавриди".
  • Кримськотатарський музей мистецтв (після окупації півострова називається "Кримськотатарський музей культурно-історичної спадщини").
  • Кримський етнографічний музей в Сімферополі.
  • Сімферопольський художній музей.
  • Євпаторійський краєзнавчий музей, відділами якого є Музей історії та етнографії кримських караїмів імені С. І. Кушуль та Євпаторійський музей історії Кримської війни.

Також читайте: Російські загарбники пограбували Каховський історичний музей, - Центр національного спротиву

Автор: 

Крим (14127) музей (440) окупація (6668)


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Топ коментарі
+9
Значить треба добивати міст, тоді не встигнуть. Віримо, що ЗСУ все контролює )
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04.12.2022 10:03
+6
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04.12.2022 10:29
+5
Музейное мародерство, это продолжение традиций идейных предшественников Рашки, германских нацистов.
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04.12.2022 10:26
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Значить треба добивати міст, тоді не встигнуть. Віримо, що ЗСУ все контролює )
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04.12.2022 10:03 Відповісти
Сами непонятно зачем взорвали мост
Потому что эта история затихла

Никому уже "неинтересно" что фура не была в Болгарии никогда и прочее
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04.12.2022 10:12 Відповісти
и самое интересное - где повтор
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04.12.2022 10:56 Відповісти
Навіщо? Краще вже прийти в Московію за своїм.
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04.12.2022 12:03 Відповісти
Краще себе і свій дух вивезли
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04.12.2022 10:07 Відповісти
Музейное мародерство, это продолжение традиций идейных предшественников Рашки, германских нацистов.
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04.12.2022 10:26 Відповісти
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04.12.2022 10:29 Відповісти
орки давно замінили скомунізденньіє оригінали копіями - це руснявая скрєпа, в музеях ху@лостану копії
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04.12.2022 10:30 Відповісти
а зелений довпойоп ткаченко, напередодні рашистського вторгнення, не дав жодному музею Херсонщини, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини, Київщини, можливості евакуювати свої цінності вглиб країни.
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04.12.2022 10:31 Відповісти
Росіяни у своїй схильності до крадіжки різняться лише "апетитом" та можливостями до вчинення злочину: хто краде труси і мобільний телефон; хто - пральну машину, ноутбук чи автомобіль; хто - суховантаж з зерном чи металопрокатом; а хто - музейні цінності
"Країна злодіїв"!
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04.12.2022 10:31 Відповісти
Дикуни, які не так давно вийшли з кам'яного віку, а деякі малі народи і досі в ньому живуть на півночі. Розпуста, крадівництво, поклоніння вождю - це все московські скрєпи, які вони намагаються нав'язувати і нам.

А експонати з музеїв кацапи вже давно вкрали та за замінили на копії , нам треба бути до цього готовими.
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04.12.2022 10:45 Відповісти
Україна напевно вже втратила і буде втрачати ці експонати
А для України головне звільнення чи ЯКІСЬ ЕКСПОНАТИ ? Народ взагалі під час війни не думає і не буде думати за музеї
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04.12.2022 11:37 Відповісти
 
 