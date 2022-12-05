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Вночі 5 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи

запоріжжя

У Запоріжжі вночі 5 грудня пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Суспільне".

У Запоріжжі вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти вдарили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.

Пошкоджено одне з приватних підприємств. На місці працюють рятувальні служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Запоріжжя, виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті. ФОТО (оновлено)

Автор: 

вибух (4449) Запоріжжя (2263)


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та ні. спочатку були вибухи, потім - тривога. я розумію, що то с-300 і летять вони швидко з невеликої відстані. але не люблю брехню
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05.12.2022 01:47 Відповісти
кривой рог така сама херня.
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05.12.2022 02:52 Відповісти
 
 