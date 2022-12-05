Вночі 5 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі вночі 5 грудня пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

У Запоріжжі вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти вдарили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.

Пошкоджено одне з приватних підприємств. На місці працюють рятувальні служби.

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