Вночі 5 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі вночі 5 грудня пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
У Запоріжжі вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти вдарили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.
Пошкоджено одне з приватних підприємств. На місці працюють рятувальні служби.
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Anton Oliinyk
показати весь коментар05.12.2022 01:47 Відповісти Мені подобається 7
DemianBond #460737
показати весь коментар05.12.2022 02:52 Відповісти Мені подобається 3
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