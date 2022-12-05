На Харківщині скорочено тривалість комендантської години, - ОВА

На території Харківщини скорочено тривалість комендантської години.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харківській області скорочується тривалість комендантської години. Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00 ранку. Таке рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін.



Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника обладміністрації, це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години.

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