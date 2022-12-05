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Наслідки ракетної атаки РФ планується ліквідувати за 1-2 дні, - "Укренерго"

енергетика,електроенергія,енергосектор

Наслідки сьогоднішньої ракетної атаки РФ на української енергосистеми планується ліквідувати за 1-2 дні.

Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і завтра локальний пік морозів. Я вважаю, що час сьогоднішньої атаки був пов'язаний саме з тим. Росіяни хотіли вимкнути нашу енергосистему саме під час похолодання, щоб викликати якнайбільші страждання українців. Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики", – сказав очільник Укренерго.

Водночас голова "Укренерго" зазначив, що прильоти викликали досить значні пошкодження як для електростанцій, так і для підстанцій, які є частиною магістральної мережі. За його словами, дефіцит сьогодні і завтра буде, поки деякі блоки, які сьогодні аварійно відключилися під час атаки, набиратимуть потужність.

"День-два необхідно, щоб відновити нормальне виробництво в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і потроху повертатимемося до нормального функціонування, наскільки це можливо за таких умов", – зазначив Кудрицький.

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Щодо ситуації в Одесі, яка залишається знеструмленою після атаки, глава НЕК зазначив, що перша подача електроенергії до міста очікується за резервними схемами за кілька годин, і далі ця потужність по черзі передаватиметься між групами споживачів. Він пояснив, що насамперед йде підключення критичної інфраструктури. "Загалом цю проблему ми вирішимо у найближчі пару днів", – висловив прогноз Кудрицький.

Глава "Укренерго" також зазначив, що компанія поступово замінює аварійні відключення лімітами споживання, щоб вони найближчим часом були подібні до тих, які визначалися три-чотири дні тому. При цьому він не став називати дефіцит потужності, "поки свіжі сліди атаки".

Автор: 

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всё закончится правильными тарифами...
и не ВСУ,а рыжий с зеленью будут победоносцами.
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05.12.2022 22:54 Відповісти
Ракетные атаки все более бесполезны

Во первых из сбивают массово

Также Запад помогает с ремонтом

И главное почти невозможно отслеживать что отремонтировали

Чем когда все целое стояло
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05.12.2022 23:00 Відповісти
 
 