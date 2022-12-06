Шольц впевнений, що ЄС зможе виділити Україні €18 мільярдів

Євросоюз зможе погодити виділення Україні 18 млрд євро надзвичайної макрофінансової допомоги незабаром.

Таке переконання висловив канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції в Тірані після саміту ЄС-Західні Балкани, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я абсолютно впевнений у необхідності того, щоби Європейський союз зі своїми можливостями продовжував підтримувати Україну. Єврокомісія зробила пропозицію в цьому плані: 18 млрд потрібні терміново та мають бути узгоджені якомога скоріше. Моя позиція дуже чітка: я бажав би, щоб усі 27 країн-членів ЄС підтримали цю пропозицію. Це важливо для України. Я впевнений, що нам це вдасться", - заявив Шольц.

Канцлер також підкреслив важливість єдності ЄС і країн, які прагнуть набути членства в ЄС, в питані російської війни та солідарності з Україною. Він повідомив, що під час зустрічі йшлося про зближення позицій в питанні санкцій.

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"Ми очікуємо від країн-кандидатів, що вони доєднаються до санкційної політики ЄС. Те саме стосується і візової політики, ми потребуємо єдиного підходу", - підкреслив канцлер. Глава німецького уряду визнав, що позиції ЄС і Сербії щодо санкцій залишаються різними.

Нагадаємо, у листопаді Європейський парламент більшістю голосів підтримав пропозицію Єврокомісії та ухвалив рішення щодо виділення для України надзвичайної макрофінансової допомоги (МФД+) в обсязі 18 мільярдів євро, з розрахунку 1,5 мільярда євро щомісяця протягом наступного року, для підтримки стійкості держави в умовах російської агресії та для виконання ключових соціальних функцій.

На зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі 6 грудня Угорщина прогнозовано заблокувала виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році.