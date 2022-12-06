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Потреби проводити додаткову мобілізацію немає, - Резніков

резніков

Активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України на теперішній момент не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

"У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони", - заявив міністр.

За словами Резнікова, Збройним силам України наразі потрібна зброя. Мова йде про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки, літаки.

"І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через велику кількість добровольців сьогодні в Україні немає потреби вручати повістки на блокпостах, - МВС

Автор: 

мобілізація (3040) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+18
Тренуйте людей в тилу, без всякої мобілізації.
Тиняються без діла тисячі бугаїв. Збирайте по вихідних, покажіть як копати, як бігати, як повзати. Навички виживання, навички партизанки і т.д.
А на ніч додому відпускайте.
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06.12.2022 20:00
+14
Ідіоти, люди на фронті вже на грані.
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06.12.2022 19:52
+13
Спочатку Монастирський, тепер це диво вилізло. І шо такоє?
То кордони відкривайте і люди вам повірять.
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06.12.2022 19:57
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Енрике Физрук. Так слить потенциал испанцев это уметь нужно. Вообще европейцы вяло пока на ЧМ выглядят
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06.12.2022 19:50 Відповісти
Чотири роки тому саме за таким сценарієм злили русні.
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06.12.2022 19:50 Відповісти
Славянство під геноцидом глав НКВД.

Тому прошу

Використовуйте будь ласка "москалі", через те що "РУСЬ" вкрадена орками назвали "Царскою Росією" після "7-літньої війни". А ленін її перейменував в "Рассея".

Русь - мать городов руских - приурочене до культурної експансії на схід (прислів'я до новоутворення московщіни, десь 14-15 ст)

Новіша, коли геноцидні тварини з'явились:
Не кохайся з москаликом чорнобрива - заклик до генетичної чистоти, те ж саме що сповідують евреїв по відношенню до гоїв.
та ще сотні більшість яких забута, тому ще раз прошу - не переймайте наративи зомбуючого телекрану. Тому що й далі буде обкрадати п'ючи каву.
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06.12.2022 20:13 Відповісти
«Русь - мать городов руских»(?!). Вероятно, вы имели в виду знаменитую летописную фразу: «Се буди мати градом руским», сказанную якобы князем Олегом в контексте переноса им своей великокняжеской столицы из Новгорода в город Киев в 882 году. Эта фраза впервые появляется в «Повести временных лет» (начало XII в.), а затем она широко отобразилась во всех известных летописных списках. По одной из версий, именно так («Се буди мати…») киевский летописец оценил значение слова Σαμβατας (Самбатас), которое привёл византийский император Константин VII Багрянородный (913-959) для названия киевского детинца (днешнего града) в своём трактате «Об управлении империей», написанном около 950 года. Настоящее значение топонима «Самбатас» остаётся по-прежнему неизвестным.
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06.12.2022 22:08 Відповісти
Не ведіться на ідеологічну маніпуляцію історичного ворога боліт москів. Слов'яни, арії, скіфи та інші в минулому - це ми, загарбницький спосіб життя це не про нас... Поколонних пагорбів не маємо, в рабах не ходили і таких слабкостей проявляти не повинні.

Все що ви перерахували в оригіналах відсутнє.
Як і більшість законних фундаментних документів які стосуються Московії: від булли на власну церкву до права вето в ООН.
Нарративні течії обґрунтування державності московії...
Крадій так і поступає - крадене називає своїм та право власності ховає поглибше.
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07.12.2022 04:20 Відповісти
Дійсно нема смислу, нехай ухайдохають людей, які пішли добровольцями, їх поміняти не на часі.
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06.12.2022 19:50 Відповісти
На кого поміняти? Примусово мобілізовані ефективно воювати не будуть.
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07.12.2022 10:41 Відповісти
У ворога теж примусово мобілізовані. І теж неефективно воюють. Питання тільки в тому, щоб наші воювали краще, ніж їхні. Бо долю затяжної війни все одно вирішують мобілізовані, якими б вони не були, кадрові армії вибиті в першій фазі війни.
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07.12.2022 13:03 Відповісти
Ідіоти, люди на фронті вже на грані.
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06.12.2022 19:52 Відповісти
Да, якось вже 9 місяць пішов.
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06.12.2022 20:09 Відповісти
Єдиний зв'язок старлінк
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06.12.2022 20:22 Відповісти
Яке співпадіння! В нас в офісі давно Старлінк і генератор, а прапорець у мене , чомусь, справжній, неамериканський. Не вірю.
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06.12.2022 20:31 Відповісти
Я, тобі, з офісу нічого не хочу доводити, вибач.
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06.12.2022 20:33 Відповісти
Дурень вважає,що прапорець біля нікнейму означає місцеперебування абонента 🙄
Відкрию тобі воєнну таємницю:я теж не в сонячній Каліфорнії(хотів би🏖️),а біля Соледару 😬
А людина правду каже .Може чисельність за паперами й співпадає,але на передовій одні й ті самі,незамінні,місяцями без ротацій і відпусток...
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06.12.2022 21:52 Відповісти
А ще прапорець означає VPN від ольгінських тролів, які сіють розбрат у суспільстві.
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07.12.2022 13:55 Відповісти
Liya d21d54a3. Що Павло Макаренко не так написав? Чи ви вважаєте що людям тут у кайф 10 місяців в зсу знаходитись?
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15.12.2022 13:42 Відповісти
Угу. Далі, так думайте і все у вас буде добре.
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06.12.2022 20:28 Відповісти
Все вам усім видніше, все усі краще бачуть.
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06.12.2022 20:31 Відповісти
Спалився боте Резніка
Оперативно заспамив всі мої коментарі. Почни з себе, вояко з сонячної Флоріди.
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06.12.2022 20:33 Відповісти
Дура, я не вояк, я 3 тижні був близько до нуля, але появилися знайомі, які побачили більше ніж я, але я теж побачив багато. Я, бачив, як ломаються люди, чи цього не достатньо. У війні нема романтики.
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06.12.2022 20:37 Відповісти
Ти спалився, Подоляк тобі не заплатить
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06.12.2022 20:40 Відповісти
Боже, який народ у нас вбитий.
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06.12.2022 20:46 Відповісти
Не хвилюйтеся так, насправді мобілізація в Україні активно продовжується.
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07.12.2022 09:30 Відповісти
Так, воєнкомам же потрібно з когось брати хабарі.
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07.12.2022 10:51 Відповісти
Припустимо "люди на фронті вже на грані". І що ви пропонуєте? Поміняти їх на тих, хто взагалі не хоче воювати і мовчки саботуватиме усі накази?
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07.12.2022 10:46 Відповісти
Я, тобі відкрию таємницю, я теж не хотів воювати і йти в армію, але отримавши повістку прийшов, і через 2 тижні 31 березня 2022 року відправився до ЗСУ. Якщо ніхто більше не хоче боронити країну, то навіщо її взагалі було боронити.
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07.12.2022 14:57 Відповісти
Це точно, або ж відправити на фронт тих, хто немає ніякого бойового досвіду і нічого не тямить у військовій справі. Це взагалі загрожує колапсом.
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07.12.2022 20:48 Відповісти
"Припустимо "люди на фронті вже на грані". І що ви пропонуєте? Поміняти їх на тих, хто взагалі не хоче воювати і мовчки саботуватиме усі накази?"

Ви пропонуєте почати саботувати вже зараз тим хто хоче демобілізуватися, або помінятися?) Чи думаєте що всіх кого загнали на початку дуже хотіли воювати..
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15.12.2022 13:45 Відповісти
Спочатку Монастирський, тепер це диво вилізло. І шо такоє?
То кордони відкривайте і люди вам повірять.
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06.12.2022 19:57 Відповісти
в сраній "північній кореї" дозволили виїзджати в село 🤣😂
в селі, як відомо є все - їжа, вода, паливо, електрика, тепло в необмеженій кількості! що вам ще потрібно?
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06.12.2022 20:20 Відповісти
Тренуйте людей в тилу, без всякої мобілізації.
Тиняються без діла тисячі бугаїв. Збирайте по вихідних, покажіть як копати, як бігати, як повзати. Навички виживання, навички партизанки і т.д.
А на ніч додому відпускайте.
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06.12.2022 20:00 Відповісти
+++++ так, в швейцарії фінляндії - так і робиться - щоб кожна людина була від автоматчика/пілота до лікаря/генерала... АЛЕ... в країні яку роззброїли, крим віддали, ленд-лі не запускають... заводи з виробництва зброї закриті...

Було багато петицій перенести критичну інфраструктуру та заводи МО - під землю - Порошенко все пропустив. та зробив з ввп - дірявий мішок. а забрати крим чи схід не давав а в тюрьму кидав патріотів та ті які у відповідь стриляли... Розумійте чим депопуляція відрязняєтья від голодоморів... Тоді люди за гроші не брехали своїм націям, зараз це змінилось та продажних шкір... більшість хто їзде на 95+ бензині... Олігократія по Венесуельскі...

так же раджу розуміти що з нашим МО в контексті данного відео

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06.12.2022 20:32 Відповісти
Зеленський вже випустив ті сім тисяч патріотів,посаджених Порошенком ?
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06.12.2022 21:58 Відповісти
А навіщо їх вчити як копати, як бігати, як повзати, якщо вони не хочуть і не будуть воювати, а хочуть лише уникнути в'язниці? При відправці на фронт вони не будуть виконувати поставлені задачі, а будуть лише намагатися вижити.
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07.12.2022 10:28 Відповісти
Інколи люди самі себе не знають. Раптом може відкритись талант і тяга до війська.
А з іншого боку людина боїться, бо вона не готова. А коли добре тренований, то і страх контролюється
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07.12.2022 10:46 Відповісти
Не несите чепуху. Искатель талантов. Если человек не хочет идти воевать - то он не хочет. Не уподобляйтесь срашистским агиткам. Раптом може не відкритись - і психіка людини буде зламана. Але кого це хвилює.ф
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07.12.2022 14:30 Відповісти
У держави завжди є інструмент примусу.
Звільнення з роботи, позбавлення пенсії, кримінал нарешті.
Я проти такого. Але що ви пропонуєте? Хай сюди заходять вівцелюби, бо нам всім страшно? Бо у нас всіх бізнес? Бо ми звикли в кафешантанах і барбершопах чаї смоктати?
А хай хтось дурніший мерзне і мокне під Бахмутом?
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07.12.2022 21:10 Відповісти
Я против насильной мобилизации. Вот и все. И я точно знаю, что некоторые скорее сядут, чем пойдут убивать людей, даже таких ссук, как свинособаки. При чем здесь страшно? Любому здравому человеку умереть страшно, если он не тупиковая ветвь эволюции. При чем здесь бизнес и т.д? Я врач невролог, а не хирург, потому что от крови теряю сознание. И потому хирургом быть не могу, хотя и хотел. Еще раз повторюсь не уподобляйтесь срашистской пропаганде. Каждый на передовой - наш Герой, но не каждый способен на это. Не каждый может быть композитором или ученым. Также и не каждый способен быть военным.
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07.12.2022 22:32 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/173494 Петиція

Dyukov, може треба якось все-таки зробити це більш справкдливим, чому когось вже мобілізували насильно і вони повинні мучитися без відпусток і не бачити рідних, а хтось не хоче і тому не треба мобілізувати. Я за ротацію.. чи ви думаєте багато кого призвали там усі умілі вояки... Такі самі як і тих кого ще не зловили.
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15.12.2022 13:56 Відповісти
Я за 8 місяців війни зрозумів одне, ніхто в країні в тилу воювати не хоче, а хоче, щоб їх проблеми вирішили інші.
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06.12.2022 20:12 Відповісти
Так само як і до цього 8 років не помічали війну, в тому числі і ті кого зараз мобілізували.
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06.12.2022 20:17 Відповісти
Деякі з них пішли добровольцями.
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06.12.2022 20:19 Відповісти
Тоді, ці люди ідіоти. Вибачте, з вашого коменту, ви усі так думаєте.
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06.12.2022 22:07 Відповісти
мабудь хтось знову "війну у своїй голові" закінчив,тому резерви не потрібні,або,що верогідніше,комусь в ОПі це не вигідно із-за рейтингів чи такому собі єрмаку.тому тричі поранені їдуть знову,а "лисим кварталівцям" ордени...
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06.12.2022 20:13 Відповісти
Так, точно.
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06.12.2022 20:14 Відповісти
А хіба мудрий нарід не за це у 2019 голосував ?

Як там "Аби не Порошенко" "Гірше - не буде"

І короночка - просто треба перестати стреляти
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06.12.2022 20:18 Відповісти
тут на ЦН з "мудрого наріда" тільки зелеботи))"мудрий нарід" не може довго читати щось без веселих малюнків або відосіків))так що я це все розумію,але то все постріл холостим.є лайфхак,як все зрозуміти про вибори у 19му-спитай у зебіла,коли війна почалась і все зрозумієш))в них вона почалась у лютому...
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06.12.2022 20:25 Відповісти
Причому у лютому 2022 , а не 2014
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06.12.2022 20:29 Відповісти
Смешные вы. Уже свои речевки о начале войны другим приписываете. Накосячили, а теперь в кусты. Видать этим сильно у вас одно место подгорело.
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06.12.2022 20:32 Відповісти
Та сидіть вже зі саоїм порошенко. Обої рябої - шо зеленській , шо порошенко !! А запрягає їх баба Юля
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06.12.2022 21:10 Відповісти
Не треба писати,що ніхто в тилу воювати не хоче. А мене особисто багато знайомих пішли добровольцями. Навіть жінки,в яких або діти дорослі або їх немає. Ті,хто з проблемами зі здоров'ям чекають своєї черги,нікуди не тікає. Ну а якщо людина боїться до такої міри,що дає хабарі на кордоні і тікає,то її ніхто не змусить воювати. І такі є. У мене якщо що малі діти,їм потрібна мама.
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06.12.2022 20:23 Відповісти
Думаю,що після перемоги ми дізнаємось багато "цікавих" речей. І як крутили з оборонним бюджетом і як розтягнули гроші на відбудову. На Київську область в квітні-травні виділили 450 мільйонів на відбудову. Хто їх бачив? Ніхто їх не бачив. В Бучі як були розбити вікна в під'їздах,так і є. Тому нас,мабуть,чекає ще одна "війна" потім. З цими корумпованими скотами.
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06.12.2022 21:40 Відповісти
Навіщо у Запоріжжі повістками продовжують кошмарити людей, перекриваючи рух транспорту і виписуючи в 5-10 місцях одночасно, якщо люди не потрібні? У багатьох випадках це повістки на відправку.
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06.12.2022 20:47 Відповісти
В Кропивницьком (Кіровоград) теж є таке.
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06.12.2022 20:53 Відповісти
Андрію, якщо це ти, то ти мене пам'ятаєш! Останній раз ми бачилися в Умані на поховання дідуся Івана!
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06.12.2022 22:11 Відповісти
Так, це я.
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07.12.2022 15:57 Відповісти
Тримайся , брате, я одразу зрозумів що це ти, сподіваюсь, що побачимося на вільній землі!!! Дяді Миколі привіт!
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07.12.2022 22:16 Відповісти
Де ж ми щє зустрілися би, якби не Цензор
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07.12.2022 22:18 Відповісти
да потому что это чучело врет
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06.12.2022 21:23 Відповісти
Таке у багатьох українських містах. Так що ці от заяви Резнікова - це лише політика
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07.12.2022 09:29 Відповісти
Ще одне піздло вилізло блд. Да кругом повістки вручають. І ці пункти незламності ви падли зелені спеціально зробили, щоб чоловіків відловлювати.
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06.12.2022 21:24 Відповісти
Бачу,тебе ще не впіймали.
Не хо повоювати ?
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06.12.2022 22:01 Відповісти
Бачу тебе ще не впіймали. Не хочеш повоювати ?
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07.12.2022 10:40 Відповісти
Точно? Не надо мобилизации?

Ведь русня собирает чмобиков до 1 миллиона. Чем ответит Украина?

Если сейчас начать мобилизацию то солдаты будут готовы только месяцев через шесть.
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06.12.2022 22:24 Відповісти
******* війни виграють технікою та невеликою кількістью контрактників, примусово мобілізовані хочуть уникнути в'язниці, а не воювати - користі від них ніякої на полі бою.
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07.12.2022 10:13 Відповісти
Але ж всеодно мобілізували примусово дофіга людей...
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15.12.2022 13:28 Відповісти
то заспокой своїх комісарів
як ганяли по селах з повістками , так і ганяють
дуже хочуть щоб люди несли гроші
як що потреби нема то якого куя вони дають повістки?
ціль одна
залякати призовом і здерти бабла
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07.12.2022 11:11 Відповісти
Цей лисий бубочкиний міністр ляпає своїм липким язиком як циганка на базарі. Знаєм вашу компаху, вся під ковпаком фсбешного дерьмака.
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07.12.2022 12:45 Відповісти
Все те шо каже адвокат, треба розділити на відсотки. Відсотки для судді. Відсотки для прокурорів. Відсотки для всієї гілки влади. Для поліції. І коли громадянин не зможе це перекрити баблом, то він, громадянин буде винен. А 73% відсотки теж чекають на -Весна прийдет, всех посадим.
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07.12.2022 15:53 Відповісти
Мабуть, Шмигалю доповіли Резніков та Монастирський щодо реальної кількості😤🤔🤭 військовозобов'язаних спортсменів-тітушок та охоронців, вроді в Конче-Заспі,в Україн⁉️⁉️⁉️😡😠🤬‼️💯🇺🇦⚔️❤️
Вони ж, мабуть, не тільки для того, щоб убивати в столиці України та в тилу, Захисників України⁉️⁉️⁉️⁉️😡🤯🤬😠
В Центрах комплектування за 9 років🤯🤷‍♂️🙈🤭🤭 уже, мабуть, владнали питання хто оплачує роботу лікарів медичних комісій🤔🤔🤔‼️‼️‼️‼️
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07.12.2022 16:20 Відповісти
Може Резніков подумає ще раз... Тому що тому що багато хто вже майже рік не були вдома, ****... зробіть якусь ротацію....
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15.12.2022 13:26 Відповісти
Це той що казав що ми не можемо демобілізувати людей бо треба інших набрати і вчити? Передайте тому пану в окулярах, що як раз можна було б набирати і паралельно демобілізувати тих хто буде служити більше року. Як тобі Резніков така ідея?? Геніально чи не так..
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30.12.2022 18:27 Відповісти
 
 