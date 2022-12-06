Потреби проводити додаткову мобілізацію немає, - Резніков
Активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України на теперішній момент не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.
"У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони", - заявив міністр.
За словами Резнікова, Збройним силам України наразі потрібна зброя. Мова йде про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки, літаки.
"І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо", - додав міністр.
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Тому прошу
Використовуйте будь ласка "москалі", через те що "РУСЬ" вкрадена орками назвали "Царскою Росією" після "7-літньої війни". А ленін її перейменував в "Рассея".
Русь - мать городов руских - приурочене до культурної експансії на схід (прислів'я до новоутворення московщіни, десь 14-15 ст)
Новіша, коли геноцидні тварини з'явились:
Не кохайся з москаликом чорнобрива - заклик до генетичної чистоти, те ж саме що сповідують евреїв по відношенню до гоїв.
та ще сотні більшість яких забута, тому ще раз прошу - не переймайте наративи зомбуючого телекрану. Тому що й далі буде обкрадати п'ючи каву.
Все що ви перерахували в оригіналах відсутнє.
Як і більшість законних фундаментних документів які стосуються Московії: від булли на власну церкву до права вето в ООН.
Нарративні течії обґрунтування державності московії...
Крадій так і поступає - крадене називає своїм та право власності ховає поглибше.
Відкрию тобі воєнну таємницю:я теж не в сонячній Каліфорнії(хотів би🏖️),а біля Соледару 😬
А людина правду каже .Може чисельність за паперами й співпадає,але на передовій одні й ті самі,незамінні,місяцями без ротацій і відпусток...
Оперативно заспамив всі мої коментарі. Почни з себе, вояко з сонячної Флоріди.
Ви пропонуєте почати саботувати вже зараз тим хто хоче демобілізуватися, або помінятися?) Чи думаєте що всіх кого загнали на початку дуже хотіли воювати..
То кордони відкривайте і люди вам повірять.
в селі, як відомо є все - їжа, вода, паливо, електрика, тепло в необмеженій кількості! що вам ще потрібно?
Тиняються без діла тисячі бугаїв. Збирайте по вихідних, покажіть як копати, як бігати, як повзати. Навички виживання, навички партизанки і т.д.
А на ніч додому відпускайте.
Було багато петицій перенести критичну інфраструктуру та заводи МО - під землю - Порошенко все пропустив. та зробив з ввп - дірявий мішок. а забрати крим чи схід не давав а в тюрьму кидав патріотів та ті які у відповідь стриляли... Розумійте чим депопуляція відрязняєтья від голодоморів... Тоді люди за гроші не брехали своїм націям, зараз це змінилось та продажних шкір... більшість хто їзде на 95+ бензині... Олігократія по Венесуельскі...
так же раджу розуміти що з нашим МО в контексті данного відео
А з іншого боку людина боїться, бо вона не готова. А коли добре тренований, то і страх контролюється
Звільнення з роботи, позбавлення пенсії, кримінал нарешті.
Я проти такого. Але що ви пропонуєте? Хай сюди заходять вівцелюби, бо нам всім страшно? Бо у нас всіх бізнес? Бо ми звикли в кафешантанах і барбершопах чаї смоктати?
А хай хтось дурніший мерзне і мокне під Бахмутом?
Dyukov, може треба якось все-таки зробити це більш справкдливим, чому когось вже мобілізували насильно і вони повинні мучитися без відпусток і не бачити рідних, а хтось не хоче і тому не треба мобілізувати. Я за ротацію.. чи ви думаєте багато кого призвали там усі умілі вояки... Такі самі як і тих кого ще не зловили.
Як там "Аби не Порошенко" "Гірше - не буде"
І короночка - просто треба перестати стреляти
Не хо повоювати ?
Ведь русня собирает чмобиков до 1 миллиона. Чем ответит Украина?
Если сейчас начать мобилизацию то солдаты будут готовы только месяцев через шесть.
як ганяли по селах з повістками , так і ганяють
дуже хочуть щоб люди несли гроші
як що потреби нема то якого куя вони дають повістки?
ціль одна
залякати призовом і здерти бабла
Вони ж, мабуть, не тільки для того, щоб убивати в столиці України та в тилу, Захисників України⁉️⁉️⁉️⁉️😡🤯🤬😠
В Центрах комплектування за 9 років🤯🤷♂️🙈🤭🤭 уже, мабуть, владнали питання хто оплачує роботу лікарів медичних комісій🤔🤔🤔‼️‼️‼️‼️