Росіяни вдарили по житлових будинках на Сумщині: є поранений
У вівторок, 6 грудня, російські окупанти обстріляли населений пункт в Сумській області. Пошкоджено житлові будинки, поранено 69-річного чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, окупанти з "Градів" обстріляли населений пункт в Есманьській громаді. Значно пошкоджено три приватні будинки, в одній будівлі почалася пожежа.
"Від осколків постраждав житель громади. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу", - розповів Живицький.
Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області. Пошкоджено адмінбудівлю.
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Alexey Chernyavsky
показати весь коментар06.12.2022 20:26 Відповісти Мені подобається 1
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