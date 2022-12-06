Росіяни вдарили по житлових будинках на Сумщині: є поранений

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти обстріляли населений пункт в Сумській області. Пошкоджено житлові будинки, поранено 69-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, окупанти з "Градів" обстріляли населений пункт в Есманьській громаді. Значно пошкоджено три приватні будинки, в одній будівлі почалася пожежа.

"Від осколків постраждав житель громади. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу", - розповів Живицький.

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Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області. Пошкоджено адмінбудівлю.





