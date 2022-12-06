США мають достатні запаси озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп

Західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

"У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні", - наголосила заступниця держсекретаря США.

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка", - сказала Шерман на конференції в Римі.

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Раніше Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.