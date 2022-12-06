США мають достатні запаси озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп
Західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.
"У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні", - наголосила заступниця держсекретаря США.
Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.
"Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка", - сказала Шерман на конференції в Римі.
Раніше Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.
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Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Потрібно більше зброї та ***********.
Але.
Останні заяви Блінкена виглядають так, що США готові віддати раші частину території України.
Скоріше за все вони бояться революції в раші та розпад її на декілька країн з ядерними озброєннями в декількох з них.
По суті, бажаючи зберегти існуючий чекістський режим.
ЗРАДА.
Слів на вітер не кидає.
На росії забули що таке їхня "економіка" проти американської.
«Для меня основным набором навыков был организационный и клинический подходы к сообществу, и я лишь наполовину шучу, что эти клинические навыки были очень эффективны как для диктаторов, так и для участники конгресса ...
ці країни точки опори США у світі і вони були б дурними, якщо зараз втратять Україну
Коротко і зрозуміло.
МАЮТЬ, АЛЕ ЧОГОСЬ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ, ТАЙВАНЮ ДОПОМАГАЮТЬ В ДЕКІЛЬКА РАЗІВ БІЛЬШЕ НІЖ УКРАЇНІ (В дужках продукція на складах США)
Отличная речь.