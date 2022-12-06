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США мають достатні запаси озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп

шерман,венди,венді

Західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна,  про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

"У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні", - наголосила заступниця держсекретаря США.

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка", - сказала Шерман на конференції в Римі.

Також читайте: США поставили в Україну стільки 155-мм снарядів, скільки виробляють за шість років, - SIPRI

Раніше Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) зброя (7443) допомога (8322)


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Топ коментарі
+8
Люблю коли штати роблять таки заяви!
Коротко і зрозуміло.
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06.12.2022 20:50
+5
Кацапы уже расслабились. А нет писта не загорами.
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06.12.2022 20:42
+4
Нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Потрібно більше зброї та ***********.
Але.
Останні заяви Блінкена виглядають так, що США готові віддати раші частину території України.
Скоріше за все вони бояться революції в раші та розпад її на декілька країн з ядерними озброєннями в декількох з них.
По суті, бажаючи зберегти існуючий чекістський режим.
ЗРАДА.
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06.12.2022 20:42
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Кацапы уже расслабились. А нет писта не загорами.
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06.12.2022 20:42 Відповісти
давньокитайська тактика тисячи порізів!
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06.12.2022 20:47 Відповісти
Нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Потрібно більше зброї та ***********.
Але.
Останні заяви Блінкена виглядають так, що США готові віддати раші частину території України.
Скоріше за все вони бояться революції в раші та розпад її на декілька країн з ядерними озброєннями в декількох з них.
По суті, бажаючи зберегти існуючий чекістський режим.
ЗРАДА.
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06.12.2022 20:42 Відповісти
То в цьому ніхто і не сумнівався. Але, як сказав польський експерт Пьотр Кульпа - надають як з крапельниці. І пояснив чому. Кому цікаво - послухайте.
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06.12.2022 20:44 Відповісти
Сурйозна мадам.
Слів на вітер не кидає.
На росії забули що таке їхня "економіка" проти американської.
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06.12.2022 20:46 Відповісти
"срібна лисиця" Шерман широко відома у Вашингтоні завдяки колючим манерам, а також тому, що вона сміливо береться за вирішення складних питань.
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06.12.2022 20:47 Відповісти
до рашки вона дрючила Північну Корею, а замолоду працювала соц. працівником:
«Для меня основным набором навыков был организационный и клинический подходы к сообществу, и я лишь наполовину шучу, что эти клинические навыки были очень эффективны как для диктаторов, так и для участники конгресса ...
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06.12.2022 20:50 Відповісти
Дадуть -- ім вигідно нашими руками зв"язати рашку в морськии вузол .
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06.12.2022 20:48 Відповісти
так, США безумовно важливо мати союзників, які не зрадять та не відступлять хоча б тому, що не можуть - Південна Корея, Ізраіль, Україна...

ці країни точки опори США у світі і вони були б дурними, якщо зараз втратять Україну
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06.12.2022 20:54 Відповісти
Люблю коли штати роблять таки заяви!
Коротко і зрозуміло.
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06.12.2022 20:50 Відповісти
Обісрацця!!!!
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06.12.2022 20:52 Відповісти
"Росія має вивести всі свої війська з України - і крапка", - сказала Шерман на конференції в Римі. Ні, пані Венді, не крапка, а кома. Після коми - за рахунок Росії відшкодувати все, що рашисти зруйнували в Україні, судити військових злочинців-рашистів, разом з Путіним та не на папері, а реально та надійно гарантувати Україні безпеку.
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06.12.2022 20:59 Відповісти
Дивлячись яке озброєння. Якщо хаймерси вже програмно обрізають, щоб виключити завдання ударів по орках, залишається ще холости патрони постачати і снаряди, щоб ***** не злити.
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06.12.2022 21:40 Відповісти
США мають достатні запаси озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп Джерело:
МАЮТЬ, АЛЕ ЧОГОСЬ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ, ТАЙВАНЮ ДОПОМАГАЮТЬ В ДЕКІЛЬКА РАЗІВ БІЛЬШЕ НІЖ УКРАЇНІ (В дужках продукція на складах США)
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06.12.2022 21:45 Відповісти
Брава, мадам.

Отличная речь.
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07.12.2022 03:40 Відповісти
 
 