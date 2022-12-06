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Російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, - Вілкул

вілкул

Російські війська обстріляли один з об’єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі  повідомив начальник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо - балістичні ракети", - написав Вілкул.

Він додав, що поранений працівник підприємства 1984 року народження, його госпіталізували до лікарні. На самому об'єкті є дуже значні руйнування.

Зазначається, що під час обстрілу не звучала повітряна тривога, адже час підльоту балістичної ракети - лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі, одна людина постраждала (оновлено)

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1354)


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Топ коментарі
+15
Годі цитувати це гімно! Це чистокровний регіональний вилупок, що мав би стати типовим сальдом у Кривому Розі, якби сюди дійшли свинособаки.
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06.12.2022 23:37
+11
это не те иранские ракеты, о которых буданов пылко рассказывал, что их параше не поставляют?
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06.12.2022 23:14
+11
Шановна редакція, саша вілкул не начальник ОВА Кривого Рогу; він--звичайний самозванець.
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06.12.2022 23:17
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это не те иранские ракеты, о которых буданов пылко рассказывал, что их параше не поставляют?
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06.12.2022 23:14 Відповісти
Шановна редакція, саша вілкул не начальник ОВА Кривого Рогу; він--звичайний самозванець.
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06.12.2022 23:17 Відповісти
Саша Вілкув не самозванець. Він просто особа яка поки що не на довічному ув'язнені.
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06.12.2022 23:24 Відповісти
балаболка! учи материальную часть - "Распоряжением председателя областной военной администрации Валентина Резниченко начальником военной администрации Кривого Рога назначили Александра Вилкула. 26.02.2022"
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06.12.2022 23:28 Відповісти
Це не той Рєзніченко що своїй коханці відписав будівельних підрядів на 2 мільярди?
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07.12.2022 00:07 Відповісти
Годі цитувати це гімно! Це чистокровний регіональний вилупок, що мав би стати типовим сальдом у Кривому Розі, якби сюди дійшли свинособаки.
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06.12.2022 23:37 Відповісти
а свінособаки у лютому від Кривбасу були вже в парі кілометрів! и щоб захоплення города не сталося іменно саша з війсковими будував оборону!
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07.12.2022 00:02 Відповісти
Саме тому у Кривбаса не буде майбутнього! Бо ви всі дуже любите ригів Вілкулоїдів.
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07.12.2022 00:22 Відповісти
"свінособакі", ти з якого уралу, чмоня?
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07.12.2022 00:23 Відповісти
вилупок! я мешканець Кривого Рогу! Сонячний, если что
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07.12.2022 00:28 Відповісти
Чмоня з Сонячного, передавай привіт Індустріальному і Горняцкому! Не забудь проголосувати за ригів Вілкулоїдів! Тобі там жити і процвітати при ригах!
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07.12.2022 00:36 Відповісти
И что реально криворожцы любят этого пророссийского коррупционера бандитского? Надеюсь что нет. Иначе у нас проблемы.
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07.12.2022 01:16 Відповісти
Вони його обожнюють. За 500, 1000 грн. готові на все. Продажні тварі, від молоді до пенсів.
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07.12.2022 01:53 Відповісти
Этот рыговский ***** оседлал гуманитарную помощь Запада, и раздавал ее по Кривому Рогу как "помощь от Вилкула"!

"саша з війсковими" говоришь? да никто из ВСУ срать не мядет на одном поле с этим прокацапским ******!
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07.12.2022 05:35 Відповісти
Тисячі криворіжців тижнями рили окопи
/будували укриття і укріплення, тягали: покришки, шпали, мішки з щебнем, глиною, піском, як на окопи, так і по лікарням, як і в 14-му... А саша - даааа.... саша різко перестав голитися і став патріотом.........

PS Забув про дівчат будь-якого віку, які безкінечно плели сітки, сортували все те, що люди для вояк привозили, допомагали облаштовувати сховища і настирливо намагалися хлопців хоч чимось нагодувати.

а саша - даааа..... саша - патріот...
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21.12.2022 22:58 Відповісти
Не всем мужчинам идёт борода..........Никто подсказать не может???Богатый ведь человек,есть секретарки-стилистки наверняка......и эта шапочка....стиль милитари????Ну да......сейчас даже меры сёл маленьких так ходят...и все поголовно бородатые......тренд.
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06.12.2022 23:42 Відповісти
ну а как иначе он продемонстрирует свою козломордую прокацапскую сущность?
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07.12.2022 05:36 Відповісти
дід мороз в стилі мілітарі.
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06.12.2022 23:50 Відповісти
100% те ж подумав
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07.12.2022 00:41 Відповісти
Подивіться на бюст кацапського князя андрїя боголюбського! Такп ж ординсько-азіатська пика і такий же стиль бороди. Навіть шапка така ж. Тільки за віком молодший. 😊
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07.12.2022 01:04 Відповісти
потенциальная картинка ( на фоне розмальованих рожков от АКМ шо ля).
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07.12.2022 01:17 Відповісти
Сєпар став патріотом - такий атракціон можливий тільки в Зе цирку 😆
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07.12.2022 01:25 Відповісти
Він не став патріотом, він трохи переобувся. Якщо б орки зайшли в Кривий, він серед них перший би бігав, і волав би, наканєц та, даждалісь. По правді, люди не змінюються, не може людина, яка говорила в угоду кремля, що в нас не війна, а конфлік, перейти на сторону світла і добра.
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07.12.2022 02:01 Відповісти
Рыгопоц. та й годi.`
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07.12.2022 03:11 Відповісти
Но шо убивает... Главзеб не в состоянии защитить малую родину, де тато з мамком.
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07.12.2022 01:29 Відповісти
Тато з мамком срати хтіли на той Кривий Ріг.
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07.12.2022 02:02 Відповісти
Тата з мамкою "Блазень ще до початку війни за кордон відправив А сам не встиг чкурнуть - Кривонос не випустив з Жулян
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07.12.2022 04:03 Відповісти
Они давно уже в Герцлии (Израиль), о чем ты?! На вилле за 8 млн долларов и под охраной 4-х бывших британских спецназовцев, которые Гундосику обходятся в 50 тыщ долл в месяц!
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07.12.2022 05:38 Відповісти
Да хватит на Вилкула звиздеть , война все расставила по своим местам
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07.12.2022 05:49 Відповісти
Он ответил за антимайдан и убийство протестующих титушками под его руководством в Днепре? "война расставит" - когда это прокацапское гавно вместе с папашкой оттарабанят по 15 лет строгого режима с конфискацией всего наворованного за долгие годы!
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07.12.2022 14:25 Відповісти
А трусы у Вилкула тоже зелёные ?
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07.12.2022 05:50 Відповісти
Я ї...бу оце перевзувається в прижкє ...Бувший регіанал , який топив за праффесора - косить під моджахеда ...Я в 2010 усі ток-шоу з ним передивився і ще тоді він нічим не відрізнявся від Чечетова і Царьова ..Гроші гроші гроші ..Цікаво на яких він тачках їзде в яких апартаментах живе ,що має у власності ,і так далі
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07.12.2022 06:45 Відповісти
Ладно , беседер, вам бы стало легче ,если бы Вилкул погодився с пропозицією Царьова, 26 лютого ????
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07.12.2022 08:20 Відповісти
це фейколайно.ру
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07.12.2022 10:02 Відповісти
 
 