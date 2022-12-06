Російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, - Вілкул
Російські війська обстріляли один з об’єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо - балістичні ракети", - написав Вілкул.
Він додав, що поранений працівник підприємства 1984 року народження, його госпіталізували до лікарні. На самому об'єкті є дуже значні руйнування.
Зазначається, що під час обстрілу не звучала повітряна тривога, адже час підльоту балістичної ракети - лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО.
Будь ласка, зачекайте...
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"саша з війсковими" говоришь? да никто из ВСУ срать не мядет на одном поле с этим прокацапским ******!
/будували укриття і укріплення, тягали: покришки, шпали, мішки з щебнем, глиною, піском, як на окопи, так і по лікарням, як і в 14-му... А саша - даааа.... саша різко перестав голитися і став патріотом.........
PS Забув про дівчат будь-якого віку, які безкінечно плели сітки, сортували все те, що люди для вояк привозили, допомагали облаштовувати сховища і настирливо намагалися хлопців хоч чимось нагодувати.
а саша - даааа..... саша - патріот...