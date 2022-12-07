Нові санкції Євросоюзу торкнуться гірничодобувного сектора Росії, - Financial Times

Єврокомісія розглядає заборону на нові інвестиції у гірничодобувний сектор росії в рамках нового пакету санкцій проти Москви через її агресію щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода із посиланням на Financial Times.

Заборона стане частиною дев'ятого пакету обмежень Євросоюзу, який країни-члени планують обговорити найближчими днями.

"Чиновники сподіваються, що санкції буде погоджено до кінця наступного тижня", - зазначає Financial Times.

Новий пакет обмежень також може містити експортний контроль над цивільними технологіями, які, на думку Брюсселя, росія використовує для підтримки своїх збройових заводів; заборону на операції з трьома російськими банками й адресні санкції щодо 180 осіб.

"Санкції, ймовірно, торкнуться чотирьох російських каналів, які, як вважають у ЄС, використовуються москвою для пропаганди. Крім того, буде введена заборона на угоди з російськими маркетинговими і дослідницькими компаніями", - пише Financial Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дев’ятий пакет санкцій ЄС щодо РФ передбачатиме заборону чотирьох росканалів та експорту на 2,3 млрд євро, - Financial Times