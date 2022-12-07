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Двопартійна підтримка України в Конгресі США не втратила сили, – Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що обидві партії в Конгресі США зберігають достатньо потужну двопартійну позицію на підтримку України, яка протистоїть агресії РФ.

Про це він заявив у вівторок у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відмінною рисою наших сьогоднішніх зусиль на підтримку України є дуже сильна двопартійна підтримка",- підкреслив глава американської дипломатії.

Блінкен запевнив, що не бачить ознак того, що ця підтримка могла припинитися.

Водночас, за його словами, для нинішньої адміністрації залишається важливим підтримувати комунікацію з американським народом щодо зовнішньополітичних питань, у тому числі через обраних членів Конгресу.

"Жодні зусилля в зовнішній політиці не можуть ефективно підтримуватися без поінформованої згоди американського народу",- зауважив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може прагнути фальшивого миру, щоб перегрупувати сили та знову атакувати Україну, - Блінкен

Автор: 

Конгрес США (1225) підтримка (599) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+3
А шо там ультраправі трампісти? Фсьо?
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07.12.2022 01:45
+3
Где Ленд-лиз, который должен был прекратить разрушение городов Украины и гибель населения , который поддержали обе Партии ??
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07.12.2022 05:28
+2
Хвала народу і політикам США за підтримку України!
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07.12.2022 06:40
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А шо там ультраправі трампісти? Фсьо?
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07.12.2022 01:45 Відповісти
А скільки їх там назбирається?
Чоловік до 20🤔
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07.12.2022 03:01 Відповісти
Тільки 20% республіканців за останніми дослідженнями підтримують подальшу військову допомогу Україні. Ще влітку їх було більше половини. Перевелює думка схиляти Україну до мирних переговорів....
Серед демократів зберігається стабільно високий рівень підтримки.
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07.12.2022 07:05 Відповісти
Можна силку на статтю, де описується це дослідження.
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07.12.2022 07:17 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=KzMIWW829R8 https://youtube.com/watch?v=KzMIWW829R8

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07.12.2022 08:21 Відповісти
Подивився я відео Швеця. Нуу чисто теоретично, якщо республіканці переможуть у майбутніх президентських і отримають більшість у Конгресі для України це погано. Тоді українська влада має конструктивно спрогнозувати наслідки: потрібно опиратися на власний оборонний комплекс, накопичувати озброєння, якщо допомога від США зменчиться і т.д.
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07.12.2022 13:26 Відповісти
Вашингтон
CNN
-
Американці все ще рішуче підтримують надання США допомоги для боротьби України з Росією, але серед республіканців спостерігається зниження підтримки, оскільки деякі відомі політики та медійні діячі Республіканської партії висловлюють незгоду з тим, щоб США надали додаткову підтримку Києву, показало нове опитування.

Опитування Чиказької ради з глобальних справ показало, що більшість американців підтримують допомогу Україні - 65% підтримують відправку зброї, 66% підтримують економічну допомогу, 75% підтримують посилення санкцій проти Росії та 73% підтримують прийняття українських біженців до США.
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07.12.2022 03:02 Відповісти
У чому сила, брате? У двопартійній підтримці!
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07.12.2022 04:03 Відповісти
Где Ленд-лиз, который должен был прекратить разрушение городов Украины и гибель населения , который поддержали обе Партии ??
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07.12.2022 05:28 Відповісти
...клюгелен, так і страни ЕС теж нескінченно бурлят в незламной підтримкі /але е фактор Хунгарії/...крапка!!!
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07.12.2022 05:52 Відповісти
Хвала народу і політикам США за підтримку України!
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07.12.2022 06:40 Відповісти
Тех, кто за сокращение поддержки Украины, среди республиканских избирателей в 2 раза больше. Они готовы воевать за Аляску ?
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07.12.2022 07:05 Відповісти
 
 