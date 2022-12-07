Двопартійна підтримка України в Конгресі США не втратила сили, – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що обидві партії в Конгресі США зберігають достатньо потужну двопартійну позицію на підтримку України, яка протистоїть агресії РФ.
Про це він заявив у вівторок у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відмінною рисою наших сьогоднішніх зусиль на підтримку України є дуже сильна двопартійна підтримка",- підкреслив глава американської дипломатії.
Блінкен запевнив, що не бачить ознак того, що ця підтримка могла припинитися.
Водночас, за його словами, для нинішньої адміністрації залишається важливим підтримувати комунікацію з американським народом щодо зовнішньополітичних питань, у тому числі через обраних членів Конгресу.
"Жодні зусилля в зовнішній політиці не можуть ефективно підтримуватися без поінформованої згоди американського народу",- зауважив Блінкен.
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Чоловік до 20🤔
Серед демократів зберігається стабільно високий рівень підтримки.
CNN
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Американці все ще рішуче підтримують надання США допомоги для боротьби України з Росією, але серед республіканців спостерігається зниження підтримки, оскільки деякі відомі політики та медійні діячі Республіканської партії висловлюють незгоду з тим, щоб США надали додаткову підтримку Києву, показало нове опитування.
Опитування Чиказької ради з глобальних справ показало, що більшість американців підтримують допомогу Україні - 65% підтримують відправку зброї, 66% підтримують економічну допомогу, 75% підтримують посилення санкцій проти Росії та 73% підтримують прийняття українських біженців до США.