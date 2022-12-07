Двопартійна підтримка України в Конгресі США не втратила сили, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що обидві партії в Конгресі США зберігають достатньо потужну двопартійну позицію на підтримку України, яка протистоїть агресії РФ.

Про це він заявив у вівторок у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відмінною рисою наших сьогоднішніх зусиль на підтримку України є дуже сильна двопартійна підтримка",- підкреслив глава американської дипломатії.

Блінкен запевнив, що не бачить ознак того, що ця підтримка могла припинитися.

Водночас, за його словами, для нинішньої адміністрації залишається важливим підтримувати комунікацію з американським народом щодо зовнішньополітичних питань, у тому числі через обраних членів Конгресу.

"Жодні зусилля в зовнішній політиці не можуть ефективно підтримуватися без поінформованої згоди американського народу",- зауважив Блінкен.

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