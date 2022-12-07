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Рига відправила до Києва 49 електрогенераторів та 100 теплових гармат

латвія

З Риги до Києва було відправлено 49 генераторів та 100 теплових гармат. Це допомога від міста-побратима Києва, яка реалізується Ризькою міською думою разом з благодійним фондом Ziedot.lv.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Посла України в Ризі Олександра Міщенка.

"До Києва відправлено 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа та 100 теплових гармат потужністю 25 кВт... Друга партія енергетичного обладнання, яка включатиме ще 30 дизельних генераторів потужністю 5 кВа, а також 5 генераторів потужністю 80-100 кВа прибудуть в Київ вже до кінця грудня цього року", - йдеться у повідомленні Міщенка.

Уточнюється, що зазначене обладнання використовуватиметься для облаштування пунктів обігріву, які наразі організовуються місцевою владою в кожному районі столиці, а також комунальними службами для проведення ремонту систем електро- та теплопостачання.

Це відправлення є частиною партії допомоги загальною вартістю 200 тис. євро, яка проходить під гаслом "Світла і тепла від Риги Києву!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовці закупили для України генератори та обігрівачі, першу партію вже відправлено

Автор: 

Латвія (1345) Рига (58) генератор (198)


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Дякуємо братам!
Ця допомога ще більше цінна, якщо прийняти до уваги що країна небагата, і має власні проблеми з фінансами.
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07.12.2022 01:47 Відповісти
Спасибо!
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07.12.2022 02:02 Відповісти
...было бы здорово оснастить все генераторы GPS-маячками, чтобы понять где по итогу они осядут! чтобы не получилось как с 50-ю джипами-шевроле от Госдепа, на одном из которых катается чучело из ОП-ы "Шевченко"
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07.12.2022 02:36 Відповісти
где-где, бо же сказано что в бункере Святого Боневтіка нечем воду для Мивины греть.
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07.12.2022 02:48 Відповісти
та вже мабуть і мівіну доїли, прийдеться народу скидатись
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07.12.2022 03:21 Відповісти
Спасибо.
А вот у меня вопрос к нашей власти или к тем кто в курсе (а может даже и в доле), - нам отправляют сотнями, да что там сотнями, ТЫСЯЧАМИ (а может и десятки уже тысяч прибыло) генераторы, а вот где их раздают людям, естественно, как гуманитарку, на безоплатной основе. В пунктах незламності? так я только вывески видел.
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07.12.2022 07:39 Відповісти
(с осуждением):
Да...
Прохо все мы еще радеем о приумножении господского добра!
Гы...
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07.12.2022 07:59 Відповісти
(с любопытством):
А кого имеете в виду под господами?
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07.12.2022 08:01 Відповісти
 
 