Рига відправила до Києва 49 електрогенераторів та 100 теплових гармат
З Риги до Києва було відправлено 49 генераторів та 100 теплових гармат. Це допомога від міста-побратима Києва, яка реалізується Ризькою міською думою разом з благодійним фондом Ziedot.lv.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Посла України в Ризі Олександра Міщенка.
"До Києва відправлено 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа та 100 теплових гармат потужністю 25 кВт... Друга партія енергетичного обладнання, яка включатиме ще 30 дизельних генераторів потужністю 5 кВа, а також 5 генераторів потужністю 80-100 кВа прибудуть в Київ вже до кінця грудня цього року", - йдеться у повідомленні Міщенка.
Уточнюється, що зазначене обладнання використовуватиметься для облаштування пунктів обігріву, які наразі організовуються місцевою владою в кожному районі столиці, а також комунальними службами для проведення ремонту систем електро- та теплопостачання.
Це відправлення є частиною партії допомоги загальною вартістю 200 тис. євро, яка проходить під гаслом "Світла і тепла від Риги Києву!".
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Ця допомога ще більше цінна, якщо прийняти до уваги що країна небагата, і має власні проблеми з фінансами.
А вот у меня вопрос к нашей власти или к тем кто в курсе (а может даже и в доле), - нам отправляют сотнями, да что там сотнями, ТЫСЯЧАМИ (а может и десятки уже тысяч прибыло) генераторы, а вот где их раздают людям, естественно, как гуманитарку, на безоплатной основе. В пунктах незламності? так я только вывески видел.
Да...
Прохо все мы еще радеем о приумножении господского добра!
Гы...
А кого имеете в виду под господами?