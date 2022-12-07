Джонсон привітав українських військових із Днем ЗСУ
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter експрем'єр-міністра.
"Надсилаю найкращі побажання героїчним українським військовим з нагоди Дня Збройних Сил України. Велика Британія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні", - йдеться повідомленні.
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