УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9149 відвідувачів онлайн
Новини
2 278 8

Джонсон привітав українських військових із Днем ЗСУ

борис,джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter експрем'єр-міністра.

"Надсилаю найкращі побажання героїчним українським військовим з нагоди Дня Збройних Сил України. Велика Британія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні", - йдеться повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші Збройні Сили захищають рідну землю, це найсильніша мотивація з можливих, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

привітання (730) Джонсон Борис (582) ЗСУ (7519)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джонсонюк - наш хлопець !
показати весь коментар
07.12.2022 07:01 Відповісти
впевнений, що тепер у Великих Копанях точно буде вулиця Бориса Джонсона. Бо заїбали...
показати весь коментар
07.12.2022 07:08 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2022 07:33 Відповісти
Боря - один из тех, кто верил в ЗСУ на самом высоком уровне. Остальные - на хайпе.
показати весь коментар
07.12.2022 08:04 Відповісти
Дякуємо Друже!
показати весь коментар
07.12.2022 08:41 Відповісти
Джонсонюк, будь ласка, балотуйся у президенти України. За тебе проголосують 97,9% населення країни.
показати весь коментар
07.12.2022 08:55 Відповісти
Гражданство надо дать для этого. Или назначить премьером, как Бальцеровича поляки при электрике. Дело будет тогда. Ведь команду свою приведет. Только не верю в это. Жлобское хуторянство за последние 350 лет губило все. По кругу по граблям топчем.
показати весь коментар
07.12.2022 09:40 Відповісти
яке громадянство? у нас голова верховного суду з російським паспортом, так що британський пройде та увесь народ Джонсонюка підтримає , на поталу зеленозрадникам
показати весь коментар
07.12.2022 10:34 Відповісти
 
 