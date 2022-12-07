За минулу добу українські воїни збили 17 ворожих безпілотників, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України збили 17 російських безпілотників, зокрема 14 дронів "Shahed-136".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники, які атакували аеродроми РФ, летіли з України. Один з ударів координували спецпризначенці, - NYT