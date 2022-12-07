За минулу добу українські воїни збили 17 ворожих безпілотників, - Генштаб
За минулу добу Збройні сили України збили 17 російських безпілотників, зокрема 14 дронів "Shahed-136".
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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- Пачему наши «шахиды» не далетают и в цель не пападают?
- Гаспадин генерал! Так южане же! Холода баятся Вот механизмы и стынут - маневрировать не могут!