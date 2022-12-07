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За минулу добу українські воїни збили 17 ворожих безпілотників, - Генштаб

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

За минулу добу Збройні сили України збили 17 російських безпілотників, зокрема 14 дронів "Shahed-136".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники, які атакували аеродроми РФ, летіли з України. Один з ударів координували спецпризначенці, - NYT

Автор: 

безпілотник (4126) Генштаб ЗС (6528) ЗСУ (7519) дрони (4650)


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07.12.2022 08:02 Відповісти
Суровікін:
- Пачему наши «шахиды» не далетают и в цель не пападают?
- Гаспадин генерал! Так южане же! Холода баятся Вот механизмы и стынут - маневрировать не могут!
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07.12.2022 08:17 Відповісти
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07.12.2022 08:30 Відповісти
 
 