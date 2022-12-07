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Через відсутність світла сьогодні в Одесі не працюватиме електротранспорт

одеса

Через відсутність світла 7 грудня в Одесі не працюватиме електротранспорт.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Одеса. Міський електротранспорт сьогодні працювати не буде через відсутність електроенергії", йдеться в повідомленні.

Ввечері 6 грудня в Одеській ОВА повідомили, що після ракетного обстрілу, влаштованого Росією 5 грудня, водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом.

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Автор: 

Одеса (5438) транспорт (1391) електроенергія (6185)


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Топ коментарі
+6
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07.12.2022 08:07
+1
Пани София, отстаем от жизни: ща проститутка(бо давала жеребцам) на постаменте - шо кокон, в целлофане...ЗЫ... К Вашему сведению, в то время как вся Одесса была во мраке, мера приемный высокоэтажный дом, в районе Аркадии, как и частный в противоположной, Вам известной, части Одессы, сияли огнями и гирляндами... типо, да здравствуют СССР, 7-е ноября, пыня и одесская вата.
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07.12.2022 08:21
+1
Це просто неподобство
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07.12.2022 08:32
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07.12.2022 08:07 Відповісти
Пани София, отстаем от жизни: ща проститутка(бо давала жеребцам) на постаменте - шо кокон, в целлофане...ЗЫ... К Вашему сведению, в то время как вся Одесса была во мраке, мера приемный высокоэтажный дом, в районе Аркадии, как и частный в противоположной, Вам известной, части Одессы, сияли огнями и гирляндами... типо, да здравствуют СССР, 7-е ноября, пыня и одесская вата.
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07.12.2022 08:21 Відповісти
Це просто неподобство
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07.12.2022 08:32 Відповісти
Ага 2/3 Одессы сидит во мраке и власть молчит ссылаясь на Путина но как воровать так Путин изоди отсюдова вас тут не стояло мы тут ещё с времён Катерины в очереди записано такое оно е#анарий Адессы
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07.12.2022 08:49 Відповісти
Ночью свет дали, сейчас опять откл.
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07.12.2022 08:10 Відповісти
Більшості одеситів взагалі дві доби не дають. А ви жалієтеся.
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07.12.2022 08:34 Відповісти
Стабилизация МРАКА. На еврейских понятиях в исполнении татарина Ахметки
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07.12.2022 08:50 Відповісти
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07.12.2022 08:36 Відповісти
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07.12.2022 08:54 Відповісти
 
 