США продадуть Польщі понад 100 додаткових танків Abrams
У Державному департаменті США схвалили рішення щодо продажу Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду", - написав він у твіттері.
Зараз Польща і США починають перемовини щодо ціни. Перші поставки танків очікують наступного року.
Блащак додав, що безпека Польщі залежить від сильної армії.
Нагадаємо, в липні цього року Польщі отримала перших 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 нових одиниць бронетехніки цього типу. Згодом з’явилася інформація, що Польща хоче купити у США ще 116 танків Abrams старшого покоління, які вже були в експлуатації.
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Ніяка країна поряд с поляками не є потенційною загрозою, навіть Білорусь, щоб треба було настільки багато зброї. Тож висновки можна зробити.
У советских баранов не было ничего..от слова совсем...😝Мировые революционеры бляха муха 🦍
***** вони в Польщі?
***** щоб вони стояли?
в Польщі що війна?
???