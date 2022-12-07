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Новини
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США продадуть Польщі понад 100 додаткових танків Abrams

абрамс,abrams

У Державному департаменті США схвалили рішення щодо продажу Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду", - написав він у твіттері.

Зараз Польща і США починають перемовини щодо ціни. Перші поставки танків очікують наступного року.

Блащак додав, що безпека Польщі залежить від сильної армії.

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Нагадаємо, в липні цього року Польщі отримала перших 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 нових одиниць бронетехніки цього типу. Згодом з’явилася інформація, що Польща хоче купити у США ще 116 танків Abrams старшого покоління, які вже були в експлуатації.

Автор: 

зброя (7443) Польща (8489) США (22643) танк (2061) Абрамс (27)


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Топ коментарі
+7
Польща серйозно укріплює свою армію, готується, в разі вторгнення розбити мокшів ще на кордоні, а могли б гарно співати, що в них все нормально і звати людей на шашлики.
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07.12.2022 09:35
+6
Самолёты и танки советскому мудаку Сралину давали миллионами тонн и даже Тушонку Рузвельта и пуговицы для гимнастерок...вату и бинты..за Студэбэккеры скромно промолчу...
У советских баранов не было ничего..от слова совсем...😝Мировые революционеры бляха муха 🦍
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07.12.2022 09:53
+5
І це тривожна ознака. Всі програми переозброєння Польщі розраховані на РОКИ. Окрім рашки поблизу Польщі серйозних ворогів нема, а значить західні стратеги вважають, що рашка в ********* вигляді проіснує ці роки. Тобто війна ще довго буде ((
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07.12.2022 09:46
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Польща серйозно укріплює свою армію, готується, в разі вторгнення розбити мокшів ще на кордоні, а могли б гарно співати, що в них все нормально і звати людей на шашлики.
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07.12.2022 09:35 Відповісти
І це тривожна ознака. Всі програми переозброєння Польщі розраховані на РОКИ. Окрім рашки поблизу Польщі серйозних ворогів нема, а значить західні стратеги вважають, що рашка в ********* вигляді проіснує ці роки. Тобто війна ще довго буде ((
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07.12.2022 09:46 Відповісти
Вірно. Тому треба перестати марити про розпад. Польща закупає аж 500 Хаймерсів, декілька сот корейських САУ, американські танки, авіацію, ПРО у товарних кількостях. І стане в Європі сильнішою армією, хіба що поступаючись Франції.
Ніяка країна поряд с поляками не є потенційною загрозою, навіть Білорусь, щоб треба було настільки багато зброї. Тож висновки можна зробити.
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07.12.2022 10:09 Відповісти
єх...один би ...блукаючий танчик..
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07.12.2022 09:43 Відповісти
Надо будет американцам участочек под Херсоном дать, чтобы военную базу там свою построили. И это будет решение не хуже чем НАТО..
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07.12.2022 09:49 Відповісти
у рамках сотрудничества с нато. Отличная идея
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07.12.2022 09:52 Відповісти
абрамы в последних паках модификации танки весьма серьезные и счастье что ваньки блеявшие то о нелетающих амерских джевелинах то о том что ракеты у амеров плохие не нарывались на абрам в бою.
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07.12.2022 09:50 Відповісти
Самолёты и танки советскому мудаку Сралину давали миллионами тонн и даже Тушонку Рузвельта и пуговицы для гимнастерок...вату и бинты..за Студэбэккеры скромно промолчу...
У советских баранов не было ничего..от слова совсем...😝Мировые революционеры бляха муха 🦍
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07.12.2022 09:53 Відповісти
Хай нам продадуть.
***** вони в Польщі?
***** щоб вони стояли?
в Польщі що війна?
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07.12.2022 11:03 Відповісти
Когда уже мы прочитаем. США продадут Украине более 100 дополнительных танков Abrams.
???
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07.12.2022 11:12 Відповісти
А танки разве не ввозятся как запчасти ?
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07.12.2022 11:32 Відповісти
 
 