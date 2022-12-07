США продадуть Польщі понад 100 додаткових танків Abrams

У Державному департаменті США схвалили рішення щодо продажу Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду", - написав він у твіттері.

Зараз Польща і США починають перемовини щодо ціни. Перші поставки танків очікують наступного року.

Блащак додав, що безпека Польщі залежить від сильної армії.

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Нагадаємо, в липні цього року Польщі отримала перших 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 нових одиниць бронетехніки цього типу. Згодом з’явилася інформація, що Польща хоче купити у США ще 116 танків Abrams старшого покоління, які вже були в експлуатації.