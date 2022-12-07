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Росіяни вночі завдали 21 удару із САУ по двох громадах Сумщини

сумщина

Вночі росіяни обстріляли Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади Сумщини.

Про це повідомив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько першої ночі росіяни відкрили вогонь по Середино-Будській громаді. 9 ударів із САУ по двох прикордонних селах.
Три хати мирних мешканців суттєво пошкоджені, в одному з них після вибуху сталася пожежа.

А ближче до другої години ночі ворог ударив із САУ по Зноб-Новгородській громаді. 12 прильотів.

Решта ночі і ранок були без обстрілів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28316) Сумська область (3577) Живицький Дмитро (466) САУ (220)


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контрабандисти могли б і на власну тероборону скинутись. чи вже повиїзджали?
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07.12.2022 11:01 Відповісти
 
 