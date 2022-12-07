Росіяни вночі завдали 21 удару із САУ по двох громадах Сумщини
Вночі росіяни обстріляли Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади Сумщини.
Про це повідомив у телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько першої ночі росіяни відкрили вогонь по Середино-Будській громаді. 9 ударів із САУ по двох прикордонних селах.
Три хати мирних мешканців суттєво пошкоджені, в одному з них після вибуху сталася пожежа.
А ближче до другої години ночі ворог ударив із САУ по Зноб-Новгородській громаді. 12 прильотів.
Решта ночі і ранок були без обстрілів", - йдеться в повідомленні.
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ьля
показати весь коментар07.12.2022 11:01 Відповісти Мені подобається 0
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