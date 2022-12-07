Прем’єрка Литви Шимоніте закликала надати Україні ракети великої дальності

Сполученим Штатам або європейським країнам вже давно слід надати Україні ракети великої дальності.

Про це заявила прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Європейську правду.

Шимоніте перебуває у США, де зустрічається з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, членами Конгресу та литовськими емігрантами в Пенсильванії. На її думку, Захід міг би зробити більше, щоб допомогти Києву захистити себе.

"Українцям потрібна така зброя", - сказала Шимоніте, додавши, що це можуть бути або ATACMS американського виробництва, або європейський аналог.

На її думку, українські військові можуть швидко освоїти будь-яку з цих систем і потребують цієї зброї, щоб краще атакувати російські позиції на території України.

"Я думаю, що ми повинні довіряти їхнім можливостям", - сказала вона.

Прем'єрка відмовилася коментувати повідомлення про те, що Україна розгортає безпілотники для нанесення ударів по військових базах в глибині Росії, заявивши, що важко підтвердити те, що сталося, через досвід Москви із проведення операцій під чужим прапором.

Але вона зазначила, що підтримає все, що потрібно Україні, щоб захистити себе від російської агресії.

Шимоніте не розуміє, чому деякі її європейські колеги наполягають на мирних переговорах, коли президент Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак бажання вести серйозні переговори.

"Путін не зацікавлений у мирі. Я не можу зрозуміти, які гарантії безпеки потрібні країні, яка ніколи не була під загрозою будь-якого нападу", - сказала вона.

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