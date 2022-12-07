У поліцейських у Ростовській області стріляв вагнерівець-в’язень, - ЗМІ
В Новошахтинську Ростовської області РФ затримали чоловіка, який напередодні поранив поліцейського. Виявилося, що це завербований ПВК "Вагнер" в’язень, який вирішив дезертирувати.
Про затримання стрільця повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Він зазначив, що той ховався на покинутій свинофермі у передмісті.
За даними телеграм-каналу Baza, стрілець - боєць ПВК "Вагнер" Павло Ніколін. Він відбував в колонії в Уфі покарання за розбій і пограбування. Там його завербували "вагнерівці", але 24 листопада Ніколін вирішив, що не хоче воювати, і втік.
Вчора його помітили в лісі неподалік Новошахтинська. Ніколін відкрив вогонь з кулемета по поліцейських та поранив одного з них в око. Він зміг втекти та переховувався ще добу. Під час затримання намагався чинити спротив.
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Їм видали кулемети...
Петушиные войска скоро прекрасно покажут себя на расее!
Ну ооочень прекрасно!
Видати побільше зброї кацапським зекам, і вони переб'ють там один одного!
Путлєр своїма артритними ручками запустив у парашці процеси, які призведуть до кривавої внутрішньої смути ...
Спецоперайія іде "по плану"!
Але є нюанс- тригерною точкою тоді був перехід запасного Волинського полку в Пітері на сторону заколотників. А далі фронтовики відмовились теж стріляти в 'братушок'.
А зараз українців там нема, і перетворити бунт на щось більше просто нема кому
П.С. А кстати, что ж хвалёные калдыровцы из заградотрядов не уследили за ним?