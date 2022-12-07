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Новини
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У поліцейських у Ростовській області стріляв вагнерівець-в’язень, - ЗМІ

милиция

В Новошахтинську Ростовської області РФ затримали чоловіка, який напередодні поранив поліцейського. Виявилося, що це завербований ПВК "Вагнер" в’язень, який вирішив дезертирувати.

Про затримання стрільця повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Він зазначив, що той ховався на покинутій свинофермі у передмісті.

За даними телеграм-каналу Baza, стрілець - боєць ПВК "Вагнер" Павло Ніколін. Він відбував в колонії в Уфі покарання за розбій і пограбування. Там його завербували "вагнерівці", але 24 листопада Ніколін вирішив, що не хоче воювати, і втік.

Дивіться: Росіянин у камуфляжі стріляв з кулемета в поліцейських в Ростовській області. ВIДЕО

Вчора його помітили в лісі неподалік Новошахтинська. Ніколін відкрив вогонь з кулемета по поліцейських та поранив одного з них в око. Він зміг втекти та переховувався ще добу. Під час затримання намагався чинити спротив.

Автор: 

росія (65007) стрілянина (1778) в’язні (334) дезертирство (295) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+19
Побільше!!!
Видати побільше зброї кацапським зекам, і вони переб'ють там один одного!
Путлєр своїма артритними ручками запустив у парашці процеси, які призведуть до кривавої внутрішньої смути ...
Спецоперайія іде "по плану"!
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07.12.2022 11:18
+15
Нехай ще з дурки повипускають хворих та нададуть зброю, щоб не було дискримінації у порівнянні із зеками ...
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07.12.2022 11:26
+14
Оружия зекам ! Мало не будет.
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07.12.2022 11:24
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Голубєв, кажете...
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07.12.2022 11:15 Відповісти
Мрія урок здійснилась, таварищі!
Їм видали кулемети...
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07.12.2022 13:15 Відповісти
То виходить його випускають бо він хоче під Бахмут?😀замкнутий круг😀😀😀
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07.12.2022 11:16 Відповісти
о почалося,
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07.12.2022 11:16 Відповісти
Готовься, Николин, к приходу фантомаса с кувалдой
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07.12.2022 11:17 Відповісти
Скоро на кожного фантомаса з кувалдою буде по декілька підарасів з кулеметами!)))
Петушиные войска скоро прекрасно покажут себя на расее!
Ну ооочень прекрасно!
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07.12.2022 12:04 Відповісти
Побільше!!!
Видати побільше зброї кацапським зекам, і вони переб'ють там один одного!
Путлєр своїма артритними ручками запустив у парашці процеси, які призведуть до кривавої внутрішньої смути ...
Спецоперайія іде "по плану"!
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07.12.2022 11:18 Відповісти
Тільки одного русомусора? та й то поранив ? От падло криворуке
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07.12.2022 11:19 Відповісти
Оружия зекам ! Мало не будет.
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07.12.2022 11:24 Відповісти
Нехай ще з дурки повипускають хворих та нададуть зброю, щоб не було дискримінації у порівнянні із зеками ...
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07.12.2022 11:26 Відповісти
😂
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07.12.2022 13:10 Відповісти
а далі вони почнуть гуртуватися в банди
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07.12.2022 11:38 Відповісти
Вже. Вчора суки мусорські замочили 20 пацанов з зони, які проривались в рассею 😢
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07.12.2022 13:18 Відповісти
Буде жити ще пару місяців поки слідство йтиме. Зараз на росії виникло "замкнуте коло", злочинність навідь по місцевим дослідженням зросла більш ніж на 50%. Скоїв злочин, його в тюрму, а звідти на війну, а там як повезе : день проживе, тиждень чи більше, чи можна втекти, скоїти ще злочини, потім знов по колу на скільки повезе
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07.12.2022 11:38 Відповісти
Під час другої вербовки піде на підвищення за стрільбу по мусарам 😂
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07.12.2022 13:12 Відповісти
"Холодное Лето 2023" is comming...
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07.12.2022 11:55 Відповісти
Скоріше це лютий 1917-го. Випускали теж всіх без розбору. Далі по сюжету дезертирство, непокора офіцерам і захоплення поїздів щоб вертатись додому.
Але є нюанс- тригерною точкою тоді був перехід запасного Волинського полку в Пітері на сторону заколотників. А далі фронтовики відмовились теж стріляти в 'братушок'.
А зараз українців там нема, і перетворити бунт на щось більше просто нема кому
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07.12.2022 12:36 Відповісти
Все так, но тогда не было криминала с оружием, по крайней мере на начальном этапе. Это уже потом из тюрем вышли "политические" и присоединились к карнавалу. А тут УЖЕ петушинные банды VS сучьи.
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07.12.2022 12:57 Відповісти
Кількість озброєних дезертирів буде зростати. Будуть цілі озброєнні банди. Розбомбленого, грабунки, вбивства. Скринька Пандори відкрита - смута в Росії починається.
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07.12.2022 13:47 Відповісти
А что они думали, что будет как-то по-другому? Что бандит, попавший из зоны на свободу, да ещё и с оружием, не попытается сбежать, а будет ходить строем и выполнять приказы? И это только начало

П.С. А кстати, что ж хвалёные калдыровцы из заградотрядов не уследили за ним?
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07.12.2022 14:54 Відповісти
Ховався на свинофермi... Ваpiaнтiв у кацапiв нема...
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07.12.2022 14:57 Відповісти
Скоро їх накриє хвиля насилля...
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07.12.2022 18:14 Відповісти
желаю им полной победы с обеих сторон,до последнего ублюдка!
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07.12.2022 20:02 Відповісти
 
 