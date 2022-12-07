У поліцейських у Ростовській області стріляв вагнерівець-в’язень, - ЗМІ

В Новошахтинську Ростовської області РФ затримали чоловіка, який напередодні поранив поліцейського. Виявилося, що це завербований ПВК "Вагнер" в’язень, який вирішив дезертирувати.

Про затримання стрільця повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Він зазначив, що той ховався на покинутій свинофермі у передмісті.

За даними телеграм-каналу Baza, стрілець - боєць ПВК "Вагнер" Павло Ніколін. Він відбував в колонії в Уфі покарання за розбій і пограбування. Там його завербували "вагнерівці", але 24 листопада Ніколін вирішив, що не хоче воювати, і втік.

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Вчора його помітили в лісі неподалік Новошахтинська. Ніколін відкрив вогонь з кулемета по поліцейських та поранив одного з них в око. Він зміг втекти та переховувався ще добу. Під час затримання намагався чинити спротив.